El altında bulunan malzemelerle kısa bir süre içerisinde yapılan Kısır. Besleyici yönüyle de taktir toplamayı başarmış bir klasiktir. Damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz bir lezzet olan Kısır altın günlerinin, çay saatlerinin vazgeçilmez tadı olmuştur. Ayşe teyzeden almazsınız tarifini ancak biz sizlere açıklıyoruz bu güzel yemeğin tarifini.

Kısır Malzemeler;

2 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

2 adet limon

½ Çay bardağı nar ekşisi

6 dal taze soğan

½ demet maydanoz

½ demet taze nane

Kısır Yapılışı;

2 su bardağı ince bulguru geniş bir kaba alalım.

1,5 bardak sıcak suyu ekleyip bulgurlar şişene kadar bekleyelim.

Bulgurlar şiştikten sonra tane tane olması için bir güzel karıştırın.

Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası be 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyip malzemeler bulgurun her yerine homojen bir şekilde yayılmasını sağlayalım.

2 limonun suyunu, tuzu pul biberi ve nar ekşisini ekleyin

Son olarak 6 dal taze soğanı yarım demet taze nane ve maydanozu ekleyip servise hazırlayalım.

Kısırın Püf Noktaları;