        Haberler Bilgi Yaşam Kısırkaya Plajı nerede? Kısırkaya Plajı hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Kısırkaya Plajı nerede? Kısırkaya Plajı hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Kısırkaya Plajı, İstanbul'un Karadeniz kıyısında, Sarıyer ilçesi sınırlarında yer alan uzun ve geniş bir sahil alanı olarak biliniyor. Doğal yapısını koruyan plaj, özellikle yaz aylarında şehir kalabalığından uzaklaşıp serin sulara girmek isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında bulunuyor. Geniş kumsalı, dalgalı denizi ve çevresindeki doğal manzaralarla öne çıkan Kısırkaya Plajı, İstanbul'un merkezine yakın konumu sayesinde günübirlik geziler için de uygun. Peki Kısırkaya Plajı tam olarak nerede ve hangi bölgede yer alıyor? İşte, Karadeniz'in serin sularında yüzmek isteyenler tarafından merak edilenler…

        Giriş: 21.08.2025 - 17:01 Güncelleme: 21.08.2025 - 17:01
        Kısırkaya Plajı nerede?
        İstanbul’un Karadeniz kıyısında yer alan Kısırkaya Plajı, geniş kumsalı ve doğal yapısıyla hem şehir sakinlerinin hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Yaz aylarında serin sularıyla ferahlatan, kışın ise dalgalı denizi ve manzarasıyla büyüleyen plaj, Sarıyer ilçesi sınırlarında bulunuyor. Şehir merkezine yakınlığı sayesinde günübirlik kaçamaklar için ideal olan Kısırkaya Plajı, doğa severlerin ve deniz tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geliyor. Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen Karadeniz’in kendine özgü iklimi ve deniz koşullarına sahip olan bu sahil, farklı mevsimlerde ayrı bir güzellik sunuyor. Peki, Kısırkaya Plajı nerede, hangi şehirde ve bölgede konumlanıyor? Kısırkaya Plajı konumu ve ulaşım seçenekleri, burayı ziyaret etmek isteyenler için merak edilen konular arasında yer alıyor.

        KISIRKAYA PLAJI NEREDE?

        Kısırkaya Plajı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısında konumlanıyor. Sarıyer ilçesine bağlı olan bu plaj, Kısırkaya Mahallesi’nde yer alıyor. Şehir merkezinden ortalama 45-60 dakikalık bir araç yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Plaj, özellikle yaz sezonunda hem yerli halk hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Geniş kumsalıyla dikkat çeken Kısırkaya, doğal dalgaları ve açık deniziyle de biliniyor.

        KISIRKAYA PLAJI HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ İLDE?

        Kısırkaya Plajı, Türkiye’nin en büyük metropollerinden biri olan İstanbul ilinde yer alıyor. Sarıyer ilçesi sınırlarında bulunan plaj, hem yazlık deniz keyfi hem de kış aylarında dalga ve manzara seyri için ziyaret edilen bir alan. İstanbul’un kuzey kıyılarındaki konumu, Karadeniz’in karakteristik özelliklerini taşıyan bir sahil deneyimi sunuyor.

        KISIRKAYA PLAJI HANGİ BÖLGEDE?

        Kısırkaya Plajı, coğrafi olarak Marmara Bölgesi’nde bulunuyor. Ancak Karadeniz’e kıyısı olduğu için bölgenin iklimi, deniz suyu sıcaklığı ve dalga yapısı tipik Karadeniz özelliklerini taşıyor. Bu durum, plajın hem yaz hem de bahar aylarında farklı atmosferlerde ziyaret edilebilmesine imkan tanıyor. Marmara Bölgesi içinde yer alsa da deniz ve doğa deneyimi açısından Karadeniz kıyılarının doğal dokusunu yaşatıyor.

        KISIRKAYA PLAJI KONUMU NEDİR?

        Kısırkaya Plajı, Sarıyer ilçe merkezinin yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde, Kısırkaya Mahallesi sınırları içinde konumlanıyor. Konum itibarıyla Belgrad Ormanı’nın kuzeyine yakın bir noktada yer alıyor. Plaja özel araçla ulaşım oldukça kolay olurken, yaz döneminde toplu taşıma ile de belirli hatlar üzerinden erişim sağlanabiliyor. Geniş otopark alanı ve kumsalı ile dikkat çeken plaj, doğa ile iç içe bir deniz tatili arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

        KISIRKAYA PLAJINDA YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

        Kısırkaya Plajı, geniş kumsalı ve dalgalı deniziyle hem dinlenmek hem de keyifli zaman geçirmek isteyenler için farklı aktiviteler sunuyor. Yaz aylarında güneşlenmek ve serin sularında yüzmek, buranın en popüler seçenekleri arasında yer alıyor. Dalga sörfü meraklıları için de uygun koşullara sahip olan plaj, rüzgarlı günlerde adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Kumsalda yürüyüş yapmak, gün batımını izlemek ve fotoğraf çekmek de plajın sunduğu keyifli deneyimlerden. Ayrıca çevredeki kafe ve restoranlar, deniz sonrası lezzetli bir mola vermek isteyenlere farklı alternatifler sunuyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
