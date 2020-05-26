AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından önce girdiği anlaşılan mobilya mağazasında mahsur kalan kedi kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, Hükümet Caddesi'ndeki bir vatandaş, mobilya mağazasında camın kenarında miyavlayan kediyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dükkan sahibi Yahya Aydın'a ulaşarak iş yerini açmasını istedi.

Dükkana gelen işletmeci, bayram nedeniyle hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala iş yerini kapattığını ve kediden de haberinin olmadığını belirterek, dükkanı açtı. İçeriden çıkan ve aç olduğu gözlenen kediye çevredeki bir lokantacı döner ve su verdi.

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