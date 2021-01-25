Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bu sorunun cevabı yaklaşık iki aydır merakla araştırılıyor. Peki, iki ay önce gel-al ve paket servis dışında tüm faaliyetleri kısıtlanan restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama geldi. Öte yandan işletme sahipleri hükümete konuyla ilgili HES kodu önerisini sundular. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ve işletme sahiplerinden gelen HES kodu önerisi...

KAFERLER AÇILACKA MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamalarla ilgili ise şunları söyledi:

Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız.

HES KODU ÖNERİSİ

Kafe ve restoranların bir an önce açılmasını yani kısıtlamaların kaldırıp içeride müşterilere hizmet verilmesini isteyen işletme sahipleri ise HES kodu önerisini gündeme getirdi. Buna göre ise müşteriler HES koduna göre içeri alınacak. HES koduna göre sakıncalı ve karantina da olması gereken müşteriler ise içeri alınmayacak.

Kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili önümüzdeki günlerde bir yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Alınacak kararları sizlerle paylaşacağız.