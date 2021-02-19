Yasaklar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında gözler bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, yasaklar 15 Mart'ta kalkacak mı? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

YASAKLARLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasaklarla ilgili şunları söyledi:

"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."