Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri yerli olarak üretilecek

Velioğlu, Sağlık Bakanlığınca, 4 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan, "İnsan Doku ve Hücrelerinden Elde Edilen Ürünler ve Bu Ürünler ile ilgili Merkezler Hakkında Yönetmelik" hakkında açıklamada bulundu.

Amaçlarının hücre, doku ve ileri tedavi tıbbi ürünler alanında Türkiye'yi dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Velioğlu, "Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri artık ülkemizde yerli olarak üretilecek ve erken dönemde hastalarımıza uygulanmaya başlanacak. Bu yenilikçi tedavi ürünlerinden bahsetmek gerekirse, gen, kök hücre ve doku mühendisliği tedavi ürünlerini örnek verebilirim. Özellikle vurgulamak istiyorum, CAR-T Cell gibi hücre bazlı ileri tedavi ürünlerini artık ülkemizde üreteceğiz ve hastalarımıza uygulayarak yurtdışına göndermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Velioğlu, yurt dışından getirilen doku ve hücre yerine, hastanın kendi dokusunun ya da uygun bağışçılardan alınan örneklerle üretilen yerli ürünlerin kullanılacağını vurgulayarak, bu sayede vücudun tedaviyi reddetme riskinin azalacağını ve tedavilerin başarı oranının artacağını dile getirdi.