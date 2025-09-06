Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri yerli olarak üretilecek | Sağlık Haberleri

        Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri yerli olarak üretilecek

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, "Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri artık ülkemizde yerli olarak üretilecek ve erken dönemde hastalarımıza uygulanmaya başlanacak" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 12:10 Güncelleme: 06.09.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri yerli olarak üretilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Velioğlu, Sağlık Bakanlığınca, 4 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan, "İnsan Doku ve Hücrelerinden Elde Edilen Ürünler ve Bu Ürünler ile ilgili Merkezler Hakkında Yönetmelik" hakkında açıklamada bulundu.

        Amaçlarının hücre, doku ve ileri tedavi tıbbi ürünler alanında Türkiye'yi dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Velioğlu, "Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri artık ülkemizde yerli olarak üretilecek ve erken dönemde hastalarımıza uygulanmaya başlanacak. Bu yenilikçi tedavi ürünlerinden bahsetmek gerekirse, gen, kök hücre ve doku mühendisliği tedavi ürünlerini örnek verebilirim. Özellikle vurgulamak istiyorum, CAR-T Cell gibi hücre bazlı ileri tedavi ürünlerini artık ülkemizde üreteceğiz ve hastalarımıza uygulayarak yurtdışına göndermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        Velioğlu, yurt dışından getirilen doku ve hücre yerine, hastanın kendi dokusunun ya da uygun bağışçılardan alınan örneklerle üretilen yerli ürünlerin kullanılacağını vurgulayarak, bu sayede vücudun tedaviyi reddetme riskinin azalacağını ve tedavilerin başarı oranının artacağını dile getirdi.

        "ADANA ŞEHİR HASTANESİ'NDE DOKU HÜCRE MERKEZİNİ FAALİYETE GEÇİRDİK"

        Uluslararası kurallara göre ürettikleri bu tıbbi ürünlerin sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da kullanılabileceğini belirten Velioğlu, şunları kaydetti: "Ayrıca ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz ileri tedavi ürünler ve uygulamalar için pek çok ülkeden hasta, ülkemizi tercih edecek. Bu da Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini artıracak. Doku ve hücre merkezlerinde ürettiğimiz ürünleri, yazılım ve üretiminden başlayarak, hastaya uygulanmasına kadar anlık takip edeceğiz. Böylelikle hastalara uygulanan hücre ve doku bazlı tedavilerin güvenli, etkin, sonuçlarının izlenebilir olmasını sağlayacağız."

        Kişiye özel tedavi ürünlerinin, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarla geliştirileceğine dikkati çeken Velioğlu, "Bu sayede yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına da katkı sağlanacak. Bu hususta kamuda ilk adım olarak Adana Şehir Hastanesi'nde doku hücre merkezini faaliyete geçirdik ve üretime başladık. Diğer şehir hastanelerimizde üretime başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?