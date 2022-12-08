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Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!

Bir dönemin sevilen yarışma programı Kısmetse Olur'un fenomen gelin adayı Aycan Varış'ın son hali gündem oldu. Sinirli ve dobra halleriyle tanınan gelin adayı, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. İşte Aycan'ın son hali...

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  • Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!

    Bir dönemin iddialı programlarından biri olan Kısmetse Olur'un yarışmacıları, programın yeni formatlı halinin yakında yayınlanması sebebiyle son halleriyle gündeme gelmeye başladı.
  • Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!

    İlk bölümü 2015 yılında yayınlanan program yakın bir zaman içerisinde sosyal medya platformu olan YouTube üzerinden yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
  • Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!

    Programın fenome gelin adayı Aycan, programın yayınlandığı dönemde, dobra oluşuyla hafızalara kazınmıştı.
  • Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!

    Özellikle Onur Yüksel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kısmetse Olur'un Aycan'ı, yaptırdığı estetiklerle adından söz ettirdi.
  • Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!

    İşte Aycan Varış'ın son hali...
  • Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!
  • Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!
  • Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!
  • Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!
  • Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!

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