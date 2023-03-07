Kısmetse Olur'da Zeynep Bastık rüzgarı! Favori çiftini açıkladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısmetse Olur'da Zeynep Bastık rüzgarı! Favori çiftini açıkladı!

5 yıl aradan sonra yeniden YouTube platformunda yayınlanmaya başlayan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan izdivaç yarışması Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde Zeynep Bastık rüzgarı esiyor. Ünlü şarkıcı programa gönderdiği videoda en sevdiği çifti açıklıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kısmetse Olur'da Zeynep Bastık rüzgarı! Favori çiftini açıkladı!

    YouTube platformunda yayınlanan ve milyonlarca izleyiciye sahip olan izdivaç programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde Zeynep Bastık rüzgarı esti. Ünlü şarkıcı programa video gönderdi.
  • Kısmetse Olur'da Zeynep Bastık rüzgarı! Favori çiftini açıkladı!

    Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık programa gönderdiği bir video ile favori çiftini açıklamış oldu.
  • Kısmetse Olur'da Zeynep Bastık rüzgarı! Favori çiftini açıkladı!

    Ekranda bir anda Zeynep Bastık'ı gören yarışmacılar şok içerisinde kaldılar.
  • Kısmetse Olur'da Zeynep Bastık rüzgarı! Favori çiftini açıkladı!

    FAVORİ ÇİFTİNİ AÇIKLADI!

    Zeynep Bastık, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına gönderdiği videoda: "Yaren'ciğim, Erhan'cığım, canlarım... Favori çiftim sizsiniz, size bayılıyorum!" sözlerini kullanarak favori çiftini açıkladı.
  • Kısmetse Olur'da Zeynep Bastık rüzgarı! Favori çiftini açıkladı!

    Zeynep Bastık programa gönderdiği video ile Yaren'e büyük jest yaptı. Bastık'ın; Yaren Dağ ve Erhan Saffar aşkı, Erhan'ın sürprizleriyle tazelenmiş oldu.
  • Kısmetse Olur'da Zeynep Bastık rüzgarı! Favori çiftini açıkladı!

    Yaren ise bu sözler karşısında sevinç çığlıkları attı.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.