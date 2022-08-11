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Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Son halini tanımak imkansız!

Bir döneme damgasını vuran yarışma programı Kısmetse Olur'un fenomen gelin adayı Melis Buse Betyakan'ın sosyal medya paylaşımı gündeme geldi. Programın sivri dilli gelin adayının son halini görenler gözlerine inanamadı. Kısmetse Olur Melis'i geçirdiği estetik operasyonlar sonucuna adeta başka birine dönüştü. İşte, Kısmetse Olur Melis Buse Betyakan'ın inanılmaz değişimi...

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  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

    Bir dönemin iddialı programlarından biri olan Ksımetse Olur'un yarışmacıları son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

    İlk bölümü 2015 yılında yayınlanan program ile adından söz ettirdi.
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

    Programın fenome gelin adayı Melis, sivri dili ve atarlı tavırlarıyla hafızalara kazındı.
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

    Özellikle Erdem ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kısmetse Olur'un Melis'i Semih Kurtulmuş'a olan takıntısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

    Melis Buse Betyakan, evlilik programının bitmesinin ardından her şeyin yalan  olduğunu dile getirmişti.
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

    Bir döneme damga vuran yarışma programında çok eğlendiğini dile getiren fenomen gelin adayının açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

    Daha önce Bana Her Şey Yakışır programıyla ekran karşısına çıkan fenomen yarışmacı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

    Kısmetse Olur'un Melis'i yıllar içerisindeki değişimi ile herkesi şoke etti.
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

    Betyakan, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

    İşte, Kısmetse Olur Melis Buse Betyakan'ın son hali...
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!
  • Kısmetse Olur Melis'i estetikle bambaşka biri oldu! Melis Buse Betyakan'ın son halini tanımak imkansız!

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