Yaren Dağ "Hayırdır yani? Yok popom düşmüş yok külot şeklinde takma popo takıyormuşum yok sakat mıymışım... Siz kimsiniz? Özellikle de magazin programında bir kadın var neler söylemiş, üç kişiler..." diyerek Didem Delen'e göndermede bulundu.