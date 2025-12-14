Kıtaları birleştiren ritüeller: Dünyanın en çok kutlanan 5 kültürel festivali

Dünya genelinde bazı festivaller yalnızca eğlence değil, aynı zamanda tarih, inanç ve kolektif hafızanın bir parçası olarak görülüyor. Milyonlarca insanın her yıl aynı ritüeller etrafında buluştuğu bu festivaller, bulundukları ülkelerin kültürel kimliğini küresel ölçekte görünür kılıyor. İşte dünyanın en çok kutlanan ve en geniş katılıma sahip 5 kültürel festivali!

DİWALİ (HİNDİSTAN)

Diwali, Hindu dünyasının en önemli festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. “Işık Bayramı” olarak bilinen bu dönem, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeliyor. Evler mumlar ve lambalarla süsleniyor, havai fişek gösterileri düzenleniyor, aileler bir araya geliyor. Hindistan başta olmak üzere Nepal, Sri Lanka ve dünyanın birçok yerindeki Hint diasporası tarafından kutlanıyor.

ÇİN YENİ YILI (AY TAKVİMİ YENİ YILI)

Dünyanın en kalabalık kutlamalarından biri Çin Yeni Yılı’nda yaşanıyor. Ay takvimine göre belirlenen bu dönem, yeni başlangıçları ve bereketi temsil ediyor.

Ejderha ve aslan dansları, kırmızı süslemeler ve aile yemekleri kutlamaların merkezinde yer alıyor. Çin dışında Singapur, Malezya ve Tayvan gibi ülkelerde de büyük katılımla gerçekleşiyor.