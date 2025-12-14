Habertürk
        Kıtaları birleştiren ritüeller: Dünyanın en çok kutlanan 5 kültürel festivali

        Kıtaları birleştiren ritüeller: Dünyanın en çok kutlanan 5 kültürel festivali

        Dünyanın dört bir yanında her yıl milyonlarca insan aynı tarihlerde, aynı ritüeller etrafında bir araya geliyor. Bu festivaller sadece eğlence değil; kültürün, inancın ve tarihin canlı bir yansıması olarak görülüyor. Kimi zaman sokakları renklendiriyor, kimi zaman şehirleri tamamen dönüştürüyor. İşte dünyanın en çok kutlanan kültürel festivalleri ve perde arkaları!

        Giriş: 14.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:30
        En çok kutlanan 5 kültürel festival
        Dünya genelinde bazı festivaller yalnızca eğlence değil, aynı zamanda tarih, inanç ve kolektif hafızanın bir parçası olarak görülüyor. Milyonlarca insanın her yıl aynı ritüeller etrafında buluştuğu bu festivaller, bulundukları ülkelerin kültürel kimliğini küresel ölçekte görünür kılıyor. İşte dünyanın en çok kutlanan ve en geniş katılıma sahip 5 kültürel festivali!

        DİWALİ (HİNDİSTAN)

        Diwali, Hindu dünyasının en önemli festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. “Işık Bayramı” olarak bilinen bu dönem, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeliyor. Evler mumlar ve lambalarla süsleniyor, havai fişek gösterileri düzenleniyor, aileler bir araya geliyor. Hindistan başta olmak üzere Nepal, Sri Lanka ve dünyanın birçok yerindeki Hint diasporası tarafından kutlanıyor.

        ÇİN YENİ YILI (AY TAKVİMİ YENİ YILI)

        Dünyanın en kalabalık kutlamalarından biri Çin Yeni Yılı’nda yaşanıyor. Ay takvimine göre belirlenen bu dönem, yeni başlangıçları ve bereketi temsil ediyor.

        Ejderha ve aslan dansları, kırmızı süslemeler ve aile yemekleri kutlamaların merkezinde yer alıyor. Çin dışında Singapur, Malezya ve Tayvan gibi ülkelerde de büyük katılımla gerçekleşiyor.

        RAMAZAN VE RAMAZAN BAYRAMI

        Ramazan ayı, İslam dünyasında manevi arınma ve dayanışma dönemi olarak görülüyor. Ay boyunca tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı kutlanıyor.

        Bayram, milyonlarca insan için aile ziyaretleri, yardımlaşma ve toplu kutlamalar anlamına geliyor. Orta Doğu’dan Güneydoğu Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada aynı anda yaşanmasıyla dikkat çekiyor.

        CARNIVAL (BREZİLYA)

        Rio Karnavalı, dünyanın en büyük sokak festivali olarak biliniyor. Samba geçitleri, devasa kostümler ve günler süren eğlenceyle Brezilya kültürünün en görünür yüzlerinden biri haline geliyor. Her yıl milyonlarca turist bu dönemde Rio’ya akın ediyor. Festival, hem ekonomik hem de kültürel açıdan ülke için büyük önem taşıyor.

        OKTOBERFEST (ALMANYA)

        Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Oktoberfest, dünyanın en büyük halk festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. Geleneksel müzik, yöresel kıyafetler ve Alman mutfağı festivalin temel unsurları arasında yer alıyor. Başlangıçta yerel bir etkinlik olan Oktoberfest, zamanla küresel ölçekte tanınan bir kültürel buluşmaya dönüştü.

