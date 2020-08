Eğitim insanın kendini geliştirmesi ve belli bir konuda uzmanlaşarak ilerlemesi ve o konuda bilgilenmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Ancak kültürlü olmak eğitimden oldukça farklıdır. Kültürlü olmak birçok açıdan kendisini yetiştirmek anlamına gelir. Kitap okumak özellikle kültürlü bir insan olarak yetişmek için oldukça önemli bir araçtır. Kitap insanın hayatında her şeyden çok bir dost bir bilgi dağarcığı ve insana çok şey katan önemli bir alışkanlıktır. Özellikle başarıya giden yolda en önemli etken olan kitap okumak; insanın bilgi birikiminin artmasına ve cehaletinin yok olmasına en büyük etken olarak fayda sağlar.

Her konuda kitap okuyan kişiler her konuda bilgi sahibi olabilme imkanını kendilerine bu şekilde tanırlar. Kitap okumanın en önemli faydasından birisi de kendini ifade edebilme ve toplum içerisinde daha etkili konuşabilme; bunun yanı sıra ikna edebilme ve konuştuğunu karşıdakine anlatabilme, kitapla yolculuklara çıkabilme ve ayrıca kitap ile gelişebilme imkanı en büyük yoldur. Özellikle kitap okumak eğitim hayatına başladıktan ve okuma yazmayı öğrendikten sonra alışkanlık edinilmesi gereken ve çocuklara bu alışkanlığı kazandırmak için ebeveynlerin de bu konuda çok hassas ve teşvik edici olması oldukça önem taşır. Okuyan toplumlar her zaman gelişen kendini ifade edebilen ve birçok açıdan ilerleyebilen bir şansı yakalayabilecekleri gibi ayrıca toplum içerisinde daha saygın olabilme imkanını da bu şekilde sağlayabilir. Özellikle toplum içerisinde okumanın anlamı sadece eğitim almak anlamında anlaşılmaktadır. Bu yanlış yargı maalesef ki insanların okuma alışkanlığı kazanmasında çok fazla geri durmaya neden olmaktadır. Genelde eğitim alan insanlar sadece kariyer sahibi olabilirler.

Ancak kitap okumak kültürlü olmak ve bilgi birikiminin artışını sağlamak anlamına gelir. Kitap okuyan insan hayatının içerisinde çok olumlu değişimlere de yer açabilir. Özellikle can sıkıntısını gidermek için en önemli araçlardan biridir. Düzenli kitap okuma sayesinde kelime dağarcığının da arttığını ve bu sayede sohbetlerde çok daha etkin konuşma imkanı bulabileceğinizi görebilirsiniz. Kitap okumak ayrıca insanın hafızasını güçlendirmesi açısından oldukça önem taşır. Kitaplarda başka hayatlar, başka insanlar ve başka karakterler ile bağlantı kurabilir ve bu sayede insanlarla empati kurma yeteneğinizi de geliştirebilirsiniz. Kitap okumanın beyinde olumlu bir değişim sağlaması ile zeki bir insan olmanın etkisi de büyüktür. Çünkü insan geliştirdikçe beyinde kendini geliştirecektir.

Kitap okumak ayrıca insanın yalnızlığına ve sahip olduğu kötü düşüncelerin ortadan kalkmasına dahi etken olmaktadır. Yalnız kaldığınızda kitapla kurduğunuz dostluk ve onunla çıkacağınız her türlü seyahat sizin içinizde yolculuk yapmanızı hızla etken olacaktır. Bilgi birikimimizin genişlemesi ve derinleşmesi sayesinde insanlarla diyalog kurmak çok daha kolay bir hal alacaktır. Düzenli kitap okumak insanın hayatında yer vermesi gereken en önemli alışkanlıktır. Hayatın gerçeklerinden uzaklaşmak ve bazı zamanlarda hayal dünyasına dalmak kitaplarla ancak mümkün olur. Bu sayede ruhunuzu rahatlatabilir ve huzurunuzu kazanabilirsiniz. Kitap okumanın sayesinde yaratıcılık gücü de artmaktadır. Ayrıca kitap okuyarak hayatınızda ne istediğinizi ya da istemediğinizi daha iyi biliyor olma imkanınız bulunmaktadır. Kitapla küçük bir odada büyük bir evrende olduğunuzu hayal edebilmek mümkün! Ayrıca geçmişte yaşanan birçok uygarlığı keşfetmek ve o insanların yaşam tarzını öğrenmek yeni kültürler tanımak gibi daha birçok etkili faydası olmaktadır. Kitap okuma sayesinde kariyerinizde de gelişim sağlamak mümkün olacaktır. Çünkü kitap okuyan insanın çevresi ile ilişki kurması çok daha kolay olmaktadır. Bu sayede yaptığınız her işte mutlaka çevrenizle ilişkiler içerisinde olmanız halinde onlarla daha sıcak ve daha anlaşılır bir dil kullanabilme imkanı bulabilirsiniz.

Kitap okuma cehaletin önüne geçmenin ve toplumun gelişmesinin en önemli etkisi olarak yer almaktadır. Kültür düzeyi yüksek olan toplumlar daha hızlı gelişimi yakalama ve yeniliklere daha açık olabilme imkanını da bulurlar. Ancak okumayan toplumlar cahillikle boğulur gider ve yok olur. Kitap okumanın sayesinde konsantrasyon gücünüzün de arttığını görmeniz özellikle faydalı olacaktır. Kitap okuma sayesinde çevrenizle olan ilişkilerinizin de çok daha olumlu ve ılımlı olduğunu anlayabilirsiniz. Kitap okumak algı gücünün artmasına hayal gücünün güçlenmesine ayrıca okul ve iş hayatında daha büyük başarılara ulaşmaya etken olacaktır. Özellikle eğitimli aileler çocuklarına bu sayede çok daha iyi yaklaşımlar içerisinde davranarak onların kişisel gelişimi açısından da daha sağlıklı olmalarını becerebilirler.

Kitap okumak insanın kendine olan güvenini kazandırır. Çünkü ne kadar çok bilgi dağarcığınız genişlerse kendinize olan güveniniz ve her konuda bilgi sahibi olmanız ve bu bilgileri bir toplum içerisinde kullanabilme imkanı bulmanız size büyük bir özgüven sağlayacaktır.