Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilik
ABONE OL

'Kitlesel fonlama pazarı 57 milyar doları bulacak'

Yakın dönemde yasal zemine kavuşan kitlesel fonlama yöntemi ile erken aşama girişimlere sermaye sağlamak amacıyla kurulan StartupMarket Kitlesel Fonlama'nın CEO’su Serkan Bağce, herkesin yatırımcı olabileceğini ve erken aşama girişimlerin bu aşamada önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Bağce, "Erken aşama projelere daha hikayenin en başında ortak olabilir ve sonrasında büyük gelirlere ulaşılabilir. Dünya kitlesel fonlama potansiyelinin 2022 yılında 57 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Girişimcinin ve yatırımcının ortak payda da buluşarak gelirini artırma amacındayız. Yılda 100 girişimi yatırımcılarla buluşturmak istiyoruz" dedi

'Kitlesel fonlama pazarı 57 milyar doları bulacak'

Klasik yatırım araçlarının yanına son dönemde eklenen kitlesel fonlama, hem girişimciler hem de yatırımcılar için yeni bir gelir kapısını aralıyor. Türkiye'de yasal zemine kavuşan kitlesel fonlama yöntemi ile erken aşama girişimlere sermaye sağlamak amacıyla kurulan StartupMarket Kitlesel Fonlama'nın CEO’su Serkan Bağce, startup’lar ile yatırımcıların buluşması konusunda kolaylık ve verimlilik sağlayarak ekosistemi büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Paya dayalı olan kitlesel fonlama platformunun, yenilikçi projeleri yatırımcılarla buluşturma hedefinde olduğunu da söyleyen Bağce "Cumhurbaşkanımızın da ekonomik reform paketinde değindiği gibi kitle fonlaması platformları genç girişimciler ve girişimcilik ekosistemini büyütmek amacıyla atılmış en önemli adımlardan biridir. Aslında yalnızca şirketlere değil girişimcileri radarına almış herkese sesleniyoruz" şeklinde konuştu.

Herkesin yatırımcı olabileceğini ve erken aşama girişimlerin bu aşamada önemli bir kaynak olduğunu da dile getiren Bağce, "Girişimcilik ekosisteminde yer almak ve bunu genele yayarak kaynak sağlamak günümüzde önemli bir noktaya ulaştı. Erken aşama projelere daha hikayenin en başında ortak olabilir ve sonrasında büyük gelirlere ulaşılabilir. Dünya kitlesel fonlama potansiyelinin 2022 yılında 57 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu aşamada Kitle Fonlama Platformu ile yüzlerce yatırıma aracılık etmeyi hedefliyoruz. Çünkü girişimcinin ve yatırımcının ortak payda da buluşarak gelirini artırma amacındayız" ifadelerini kullandı.

İLK HEDEF YILDA 100 GİRİŞİM

StartupMarket Kitlesel Fonlama CEO’su Bağce, pandemi döneminin startuplar için çok verimli olduğunu da dile getirdi.

Değeri hızla artan yeni nesil yatırım aracı olan startuplar için yatırım bilincini geniş tabanlı bir alana yaymak ve küçük yatırımcı için geçerli olacak bir sisteminin oluşması gerektiğini söyleyen Bağce, "Bu yılın ikinci çeyreğinin başında ilk fonlamasını gerçekleştirecek olan StartupMarket Kitle Fonlama Platformu olarak, yıllık 100 girişimi kendi geliştirdiği online platform üzerinden yatırımcılarla buluşturmak istiyoruz. Böylelikle Türkiye ekonomisi ve ekosistemine dinamizm kazandırmak hedefindeyiz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Workup'ta 8 inci dönem 8 girişim ile başladı
GİRİŞİMCİLİKGirişimcilere 8'inci kez kapılarını açtı
Lonca Girişimcilik Merkezi'nde altıncı dönem
GİRİŞİMCİLİKGirişimcilere 40 bin TL hibe verecek
İnteraktif Kredi'ye 8 milyon TL üzerinden yatırım
GİRİŞİMCİLİKİnteraktif Kredi'ye 'Alesta' yatırımı
Kız Kardeşim Projesi'ne Tarım ve Orman Bakanlığı desteği
GİRİŞİMCİLİK'Kız Kardeşim' 250 bin kadına ulaşacak
500 Istanbul'dan 30 milyon euroluk ikinci fon
GİRİŞİMCİLİK30 milyon euroluk ikinci fonu kurdu
Teknopark İstanbul'dan Azerbaycan’a teknoloji parkı
GİRİŞİMCİLİKAzerbaycan’da teknopark kuracak
Deniz Ventures yeni nesil yatırım uygulaması Midas’a 1 Milyon Dolar yatırım yaptı
GİRİŞİMCİLİKDeniz Ventures ilk yatırımını yaptı
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananları belli oldu
GİRİŞİMCİLİK'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi' belli oldu
Kadın girişimciliğine Türk Telekom’dan dijital katkı
GİRİŞİMCİLİKKadın girişimciliğine dijital katkı
Yerli fintech senet ödemelerini dijitale taşıdı
GİRİŞİMCİLİKSenet ödemelerini dijitale taşıdı