Klasik yatırım araçlarının yanına son dönemde eklenen kitlesel fonlama, hem girişimciler hem de yatırımcılar için yeni bir gelir kapısını aralıyor. Türkiye'de yasal zemine kavuşan kitlesel fonlama yöntemi ile erken aşama girişimlere sermaye sağlamak amacıyla kurulan StartupMarket Kitlesel Fonlama'nın CEO’su Serkan Bağce, startup’lar ile yatırımcıların buluşması konusunda kolaylık ve verimlilik sağlayarak ekosistemi büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Paya dayalı olan kitlesel fonlama platformunun, yenilikçi projeleri yatırımcılarla buluşturma hedefinde olduğunu da söyleyen Bağce "Cumhurbaşkanımızın da ekonomik reform paketinde değindiği gibi kitle fonlaması platformları genç girişimciler ve girişimcilik ekosistemini büyütmek amacıyla atılmış en önemli adımlardan biridir. Aslında yalnızca şirketlere değil girişimcileri radarına almış herkese sesleniyoruz" şeklinde konuştu.

Herkesin yatırımcı olabileceğini ve erken aşama girişimlerin bu aşamada önemli bir kaynak olduğunu da dile getiren Bağce, "Girişimcilik ekosisteminde yer almak ve bunu genele yayarak kaynak sağlamak günümüzde önemli bir noktaya ulaştı. Erken aşama projelere daha hikayenin en başında ortak olabilir ve sonrasında büyük gelirlere ulaşılabilir. Dünya kitlesel fonlama potansiyelinin 2022 yılında 57 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu aşamada Kitle Fonlama Platformu ile yüzlerce yatırıma aracılık etmeyi hedefliyoruz. Çünkü girişimcinin ve yatırımcının ortak payda da buluşarak gelirini artırma amacındayız" ifadelerini kullandı.

İLK HEDEF YILDA 100 GİRİŞİM

StartupMarket Kitlesel Fonlama CEO’su Bağce, pandemi döneminin startuplar için çok verimli olduğunu da dile getirdi.

Değeri hızla artan yeni nesil yatırım aracı olan startuplar için yatırım bilincini geniş tabanlı bir alana yaymak ve küçük yatırımcı için geçerli olacak bir sisteminin oluşması gerektiğini söyleyen Bağce, "Bu yılın ikinci çeyreğinin başında ilk fonlamasını gerçekleştirecek olan StartupMarket Kitle Fonlama Platformu olarak, yıllık 100 girişimi kendi geliştirdiği online platform üzerinden yatırımcılarla buluşturmak istiyoruz. Böylelikle Türkiye ekonomisi ve ekosistemine dinamizm kazandırmak hedefindeyiz" dedi.