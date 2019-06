Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ (27 Ekim 1983, Adana),Türk oyuncu ve eski manken. Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN HAYATI

Kıvanç Tatlıtuğ (d. 27 Ekim 1983, Adana),Türk oyuncu ve eski manken. Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle adını duyuran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Sonrasında Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. 2010'da Ezel dizisinde 4 bölümlük konuk oyuncu olarak oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı. 2011 - 2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır. Oyuncu Eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı diziyle, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etmiştir. 22 Kasım 2018 itibariyle Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde Kadir karakterini canlandırmaktadır.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KARİYERİ

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Songül Öden ile başrolü paylaştı. Gümüş'ün ardından, Menekşe ile Halil'de Halil karakterini canlandırdı. Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmde oynadı.

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008'de Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu. Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

2010'da Ezel dizisinde, dizinin bitmesine yakın Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı.

2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı. Tatlıtuğ, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesini anlatan "Kelebeğin Rüyası" filminde, Muzaffer karakterini canlandırmıştır.

ÖDÜLLER VE ADAYLIKLARI

2002 Best Model of Turkey - Kendisi Kazandı

2002 Best Model of the World - Kendisi Kazandı

2009 Galatasaray Üniversitesi En İyi Erkek Oyuncu Aşk-ı Memnu Kazandı

2009 İstek Özel Semiha Şakir Lisesi En İyi Erkek Oyuncu Aşk-ı Memnu Kazandı

2009 İstanbul Aydın Üniversitesi En İyi Erkek Oyuncu Aşk-ı Memnu Kazandı

2009 Beykent Üniversitesi En İyi Erkek Oyuncu Aşk-ı Memnu Kazandı

2008-2009 36.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Aşk-ı Memnu Kazandı

2010 Elle Style Ödülleri Stil Sahibi Erkek Oyuncu Aşk-ı Memnu Kazandı

2011 10. Yıldız Teknik Üniversitesi En İyi Erkek Oyuncu Kuzey Güney Kazandı

2011 Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD oscars) Yılın Erkek Oyuncusu Kuzey Güney Kazandı

2012 Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Kuzey Güney Kazandı

2011-2012 39.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kuzey Güney Kazandı

2011-2012 11. ROTABEST Ödülleri Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu Kuzey Güney Kazandı

2011-2012 Esenler Belediyesi En iyi erkek dizi oyuncusu Kuzey Güney Kazandı

2012 Burç Anadolu İletişim Meslek Lisesi Ödülleri En Iyi Erkek Oyuncu Kuzey Güney Kazandı

2012 Quality of Magazine En Quality Erkek Oyuncu Kuzey Güney Kazandı

2012 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi En Beğenilen Dizi Sanatçısı Kuzey Güney Kazandı

2012 MGD 18. Altın Objektif Ödülleri Yılın En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu Kuzey Güney Kazandı

2012-2013 11. Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu Kuzey Güney Kazandı

2013 20.ITÜ EMÖS Başarı Ödüllerii Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Kuzey Güney Kazandı

2013 Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri En iyi erkek oyuncu Kuzey Güney Kazandı

2013 TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kuzey Güney Kazandı

2013 MGD 19. Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Kelebeğin Rüyası Kazandı

2013 18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Kelebeğin Rüyası Kazandı

2013 MEF Lisesi Yılının Fark Yaratan Ödülleri Fark Yaratan Erkek Oyuncu Kelebeğin Rüyası Kazandı

2014 Milliyet Sanat Dergisi Okurları En İyi Erkek Oyuncu Kelebeğin Rüyası Kazandı

2014 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kelebeğin Rüyası Kazandı

2016 GQ Türkiye Ödülleri En İyi Aktör Cesur ve Güzel Kazandı

2017 TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri En İyi Dizi Çifti (Cesur - Sühan) Cesur ve Güzel Kazandı

2017 Sayidaty dergisi En iyi erkek oyuncu Cesur ve Güzel Kazandı

2017 Seul Uluslararası Drama Ödülleri En İyi Erkek oyuncu Cesur ve Güzel Adaylık

2017 Seul Uluslararası Drama Ödülleri En İyi Drama Dizisi (Gümüş Güvercin Ödülü) Cesur ve Güzel Kazandı

2017 Dubai Uluslararası Arap Festivali En çok yakışan ekran çifti Cesur ve Güzel Kazandı

2017 44.Altın Kelebek Ödülleri Kendi Mucizesini Yaratanlar - Kazandı

2018 İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kariyer Onursal Ödülleri Yılın En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu Hadi Be Oğlum Kazandı

2018 2. Bosphorus Ödülleri En iyi Aktör Hadi Be Oğlum Kazandı

2018 46. Uluslararası Emmy Ödülleri En İyi Dizi (Telenovela) Cesur ve Güzel Adaylık

2018 DORinsight (Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi) Yılının En İyi Erkek Oyuncusu Çarpışma Kazandı

2018 17. Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu Çarpışma Kazandı

2019 MEF Lisesi Yılının Fark Yaratan Ödülleri Fark Yaratan Erkek Oyuncu Çarpışma Kazandı

2019 13. Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri Yılın En İyi Erkek Dizi/Sinema Oyuncusu Çarpışma / Hadi Be Oğlum Kazandı

2019 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Komedi dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu