Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına yönelik açıklama - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına yönelik açıklama

        Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Tatlıtuğ, ayrıca oğlu Kurt Efe'nin kendisinde hangi duyguları yeşerttiğini; "Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küslük açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde ailesiyle gittiği tatilde, oğlu Kurt Efe ile kumda dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayımladı.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, katıldığı bir etkinlikte, oğlu Kurt Efe ile kumda dans ederken neler hissettiğine yönelik soruya şöyle cevap verdi; "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah; tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun.”

        Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecilerin, "İkinci çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna; "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var" şeklinde cevap verdi.

        REKLAM

        Bir süredir yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aralarının açık olduğu konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, 'Çağatay Ulusoy ile aranızda küslük var mı?' sorusuna; "Bir şeyleri, birisi çıkartıyor, 20 senedir hep toparlıyorum, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Biz hiçbir zaman birbirimizi sosyal medyadan takip etmedik. Dostlukların derecesi sosyal medya ile mi ölçülüyor ? Doğru haber de olabilir, yanlış haber de olabilir, duyum da olabilir, işimizin parçası bu, bunlar abartılmış ve temeli olmayan haberler" diye cevap vererek Çağatay Ulusoy ile aralarında kırgınlık olmadığını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kıvanç tatlıtuğ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Havadan Taksim Meydanı
        Havadan Taksim Meydanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?