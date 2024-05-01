Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına yönelik açıklama
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Tatlıtuğ, ayrıca oğlu Kurt Efe'nin kendisinde hangi duyguları yeşerttiğini; "Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum" sözleriyle dile getirdi
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde ailesiyle gittiği tatilde, oğlu Kurt Efe ile kumda dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayımladı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, katıldığı bir etkinlikte, oğlu Kurt Efe ile kumda dans ederken neler hissettiğine yönelik soruya şöyle cevap verdi; "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah; tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun.”
Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecilerin, "İkinci çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna; "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var" şeklinde cevap verdi.
Bir süredir yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aralarının açık olduğu konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, 'Çağatay Ulusoy ile aranızda küslük var mı?' sorusuna; "Bir şeyleri, birisi çıkartıyor, 20 senedir hep toparlıyorum, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Biz hiçbir zaman birbirimizi sosyal medyadan takip etmedik. Dostlukların derecesi sosyal medya ile mi ölçülüyor ? Doğru haber de olabilir, yanlış haber de olabilir, duyum da olabilir, işimizin parçası bu, bunlar abartılmış ve temeli olmayan haberler" diye cevap vererek Çağatay Ulusoy ile aralarında kırgınlık olmadığını dile getirdi.