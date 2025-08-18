Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı.

Ancak kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Yakın arkadaşı Halit Yukay için daha önce de yardım çağrısında bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir paylaşımda bulundu. "SONSUZ TEŞEKKÜRLER" Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay'ın arandığı bölgeyi paylaşarak; "Dostum Halit Yukay'ı hem kaza alanının olduğu bölgede, hem de haritada belirtilen alanlarda var gücü ve tüm imkanlarıyla kararlılıkla aramalara devam eden Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.