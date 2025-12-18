Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Kıvanç Tatlıtuğ: Yeni projelerle tekrar beraber olacağız

        Kıvanç Tatlıtuğ: Yeni projelerle tekrar beraber olacağız

        Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yapımcı Kerem Çatay ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Ekranlara geri döneceğinin sinyalini veren Tatlıtuğ, "Keyfim yerinde. Yakın zamanda yeni projelerle tekrar birlikte olacağız" dedi

        Giriş: 18.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:51
        "Yeni projelerle tekrar beraber olacağız"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Çatay ile birlikte Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıtuğ, kariyerine verdiği kısa ara hakkında konuştu.

        Kerem Çatay ve Kıvanç Tatlıtuğ
        Kerem Çatay ve Kıvanç Tatlıtuğ

        "YAKINDA TEKRAR BİRLİKTE OLACAĞIZ"

        Yakında ekranlara geri döneceğinin sinyalini veren Kıvanç Tatlıtuğ; "Evet, bir ara verdik. Şu an Kerem ağabeyle beraberiz. İyiyim, keyfim yerinde. Yakın zamanda yeni projelerle tekrar birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

        Gecenin ilerleyen saatlerinde fazla konuşmak istemediğini ifade eden Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarına teşekkür ederek yeni yıl için kaosun olmadığı, herkesin mutlu olduğu bir yıl temenni ettiğini söyledi.

        #kıvanç tatlıtuğ
        #Kerem Çatay
