Kıvanç Tatlıtuğ: Yeni projelerle tekrar beraber olacağız

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Çatay ile birlikte Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıtuğ, kariyerine verdiği kısa ara hakkında konuştu.

Kerem Çatay ve Kıvanç Tatlıtuğ

"YAKINDA TEKRAR BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Yakında ekranlara geri döneceğinin sinyalini veren Kıvanç Tatlıtuğ; "Evet, bir ara verdik. Şu an Kerem ağabeyle beraberiz. İyiyim, keyfim yerinde. Yakın zamanda yeni projelerle tekrar birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde fazla konuşmak istemediğini ifade eden Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarına teşekkür ederek yeni yıl için kaosun olmadığı, herkesin mutlu olduğu bir yıl temenni ettiğini söyledi.