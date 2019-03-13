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Kıvanç Tatlıtuğ, "Marka ve marka yüzü ilişkisinden çok öte yol arkadaşı olduk biz. Birlikte geliştik ve hep yeni şeyler yaptık. Bugüne kadarki reklam filmlerinde benim hayatımın yansımalarını görüyorduk, hepsi tam üstüme göre dikilmiş kampanyalardı. Bu reklam filminde ise gitarla hayatıma yeni bir renk daha kattılar ve yapabileceklerim konusunda bir kez daha ilham verdiler. Jean ve müziğin efsanevi birlikteliğiyle çok ses getirecek bir yaz bizi bekliyor" dedi.