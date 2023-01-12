'Kıvırcık Ali' anıldı

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2011 yılında hayatını kaybeden 42 yaşındaki 'Kıvırcık Ali' (Ali Özütemiz) için Kartal Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sanatçı dostlarının katılımıyla anma programı gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu İlknur Kaplan’ın üstlendiği anma programında Şef Mustafa Sorgun eşliğinde 'Kıvırcık Ali’nin birbirinden güzel eserleri sanatçı dostları tarafından seslendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda 'Kıvırcık Ali’nin hayatından kesitler verilirken, sanatçı dostları ise 'Kıvırcık Ali' ile olan anılarını anlattı.

"ÇOK KALABALIK, BU KADAR BEKLEMİYORDUM"

Programa katılan vatandaşlardan Hacer Küpeli, "Kıvırcık Ali’yi anmak için geldik. 'Kıvırcık Ali’yi çok seviyorum. Çok kalabalık, bu kadar beklemiyordum. 'Kıvırcık Ali', muhteşem bir insandı. O kalbimizde yaşıyor" dedi.