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Kıvırcık Ali ölüm yıl dönümünde anılıyor... Kıvırcık Ali kimdir? Kıvırcık Ali ölüm sebebi neydi?

Ünlü halk müziği sanatçısı Kıvırcık Ali ölümünün 10. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Türk müziğine sayısız eser kazandıran Kıvırcık Ali'nin hayatına dair önemli bilgileri sizler için hazırladık. Peki Kıvırcık Ali kimdir? Kıvırcık Ali ölüm sebebi neydi? İşte detaylar...

Kıvırcık Ali ölüm yıl dönümünde anılıyor... Kıvırcık Ali kimdir? Kıvırcık Ali ölüm sebebi neydi?

Türk halk müziğinin sevilen sesi Kıvırcık Ali, ölümünün 10'uncu yılında türkülerle anılacak. Genç yaşta hayata gözlerinin yuman Kıvırcık Ali, sosyal medyada gündem konusu oldu. Peki Kıvırcık Ali kimdir? Kıvırcık Ali ölüm sebebi neydi?

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Ali Özütemiz veya bilinen adıyla Kıvırcık Ali, 11 Ekim 1968 yılında Turhal, Tokat'da doğmuş, 11 Ocak 2011 yılında Büyükçekmece, İstanbul'da hayata gözlerini yummuş Türk besteci, müzisyen ve şarkıcıdır.

Özütemiz, Turhal, Tokat'ın Erenli köyünde dokuz kardeşin en küçüğü olarak doğdu. Babası doğumundan 37 gün önce hayatını kaybetmiştir. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerle uğraşırken aynı zamanda köy halkından bağlama çalmayı öğrenip düğün ve cemevlerinde çaldı. İlkokulu bitirdikten sonra okumayan Özütemiz, 1983'te ağabeyinin desteğiyle İstanbul'a geldi ve burada düğün salonu gibi mekânlarda bağlama çaldı, aynı zamanda piyasaya süremediği ve içindeki şarkıların bazıları ölümünden sonra yayımlanacak olan üç adet albüm kaydetti. "Kıvırcık" lakabını burada saçlarının kıvırcık olması nedeniyle aldı.

1995'te iki arkadaşıyla birlikte Grup Turnalar'ı kurdu. 1999'da Özütemiz'in ilk solo albümü Gül Tükendi, Ben Tükendim yayımlandı. 2000'deki Isırgan Otu ve 2004'teki Üçüncü Gurbet albümleriyle ticari başarı yakaladı. 2003'te Arzu Şahin ile ortak çalışması olan Düet albümü yayımlanırken 2006 ve 2008'de sırasıyla Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya albümleri yayımlandı.

Sanatçı 11 Ocak 2011'de Büyükçekmece, İstanbul'da kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından aynı yıl Onbir Bir İkibinonbir / Veda isimli stüdyo albümü yayımlandı ve bu albüm ticari başarı elde etti. 2014 ve 2017'de sırasıyla Hasret ve Sevdiklerim isimli derleme albümleri yayımlandı.

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