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Ben mesajla öğrendim. 'Başımız sağ olsun' diye bir mesajdı. O andan sonra telefon bir yerde, ben bir yerde. sonra gözümü babamın başında açtım. 15 yaşındaydım ben babamı kaybettiğimde. Abime göre, daha farklı yaşadım bu kaybı.