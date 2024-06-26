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        Haberler Gündem Güncel Kıyafetini temizlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu | Son dakika haberleri

        Kıyafetini temizlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, fırında çalışan bir genç, berbere gitmeden önce kıyafetlerine bulaşan unu temizlemek için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan genç boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:56
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        Kıyafetini temizlemek için girdiği kanalda boğuldu
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        Tarsus'un Akşemsettin Mahallesi'ndeki fırında çalışan 22 yaşındaki Abdulselam Toraman, berbere gitmek için iş yerinden izin alarak çıktı.

        İddiaya göre, berbere gitmeden önce kıyafetlerine bulaşan unu temizlemek isteyen Toraman, girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı.

        Suya atlayan çevredeki vatandaşlar, genci kanaldan çıkardı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Toraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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        #Mersin
        #sulama kanalı
        #boğulma
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