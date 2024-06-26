Kıyafetini temizlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, fırında çalışan bir genç, berbere gitmeden önce kıyafetlerine bulaşan unu temizlemek için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan genç boğularak hayatını kaybetti.
Tarsus'un Akşemsettin Mahallesi'ndeki fırında çalışan 22 yaşındaki Abdulselam Toraman, berbere gitmek için iş yerinden izin alarak çıktı.
İddiaya göre, berbere gitmeden önce kıyafetlerine bulaşan unu temizlemek isteyen Toraman, girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı.
Suya atlayan çevredeki vatandaşlar, genci kanaldan çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Toraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.