Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 132 sürekli işçi alımı yapıyor! Kadro dağılımı nedir?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 132 işçi alımı yapıyor. Büro personeli, gemici, ikinci kaptan, tekniker, veri giriş operatörü gibi pozisyonlar için adaylardan lise, ön lisans veya lisans mezuniyeti aranıyor. İşte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 132 sürekli işçi alımı hakkına tüm detaylar...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 132 sürekli işçi alımı yapıyor. Büro personeli, gemici, ikinci kaptan, tekniker, veri giriş operatörü gibi farklı birçok alanda kadronun açıldığı ilanda, adaylar ilk başvuru sürecinden sonra yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Pekii Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru tarihi ve kadro dağılımı nedir? İşte, detaylar...
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 132 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı kadro dağılımı şu şekilde;
İkinci Kaptan - 15
İkinci Mühendis - 10
Deniz Trafik Operatörü (Türk Boğazları) - 6
Kılavuz Kaptan - 10
Büro Personeli (Memur) - 19
Tekniker- 4
Veri Giriş Operatörü - 4
Elektrik Zabiti - 3
Gemici - 26
Yağcı - 35
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 132 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
132 sürekçi işçinin alınacağı iş ilanına başvurular 18-22 Kasım 2024 tarihlerinde alınacak.
Kuruluşa yapılacak başvurular geçersiz sayılacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak.
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 132 İŞÇİ ALIMI SINAV TARİHLERİ
Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.