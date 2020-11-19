Kışı günlerinde içinizi ısıtacak çorba eşitlerinden kıymalı düğün çorbası tarifi ile karşınızdayım. Yapılışı da gayetle pratik ve lezzetli olan kıymalı düğün çorbasını sevdiklerinize güzel sofralarda ikram etmeniz dileğiyle…

Kaç Kişilik: 1-2

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Kıymalı Çorba İçin gereken Malzemeler:

100 gram kadar kıyma

3 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı koyu kıvamlı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

6 su bardağı et suyu ya da su

Tuz

Üzerine;

1-2 yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı toz biber

Kıymalı Çorba Yapılışı:

Çorbayı yapacağımız tencereye sıvı yağı ve kıymayı alıp, kıyma suyunu çekene kadar kavuralım.

Üzerine suyu ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip kaynamaya bırakalım.

Bir kapta yoğurdu, unu, yumurta sarısını ve limonu iyice çırpalım.

Kaynayan sudan karışıma azar azar ekleyerek, ılımasını sağlayalım.

Tencereye karışımı dökelim ve karıştıralım.

Koyulaşana kadar çorbamızı karıştıralım.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kapatalım ve tuzu ekleyelim.

Tuzu önce eklerseniz çorbanız kesilebilir, o yüzden içinde yoğurt olan çorbalarda tuzu en son ekleyelim.

Çorbayı kaselere aldıktan sonra tavada erittiğimiz tereyağına kırmızı toz biber ekleyelim ve kaselerin üzerine gezdirelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbanız kaynadıktan sonra tuzunu ekleyin.

Yoksa çorbanız kesilebilir.

Çorbanın meyanesini ise çorbanın suyundan kepçe yardımı ile alarak ılıklaştırın.

Çorbanıza azar azar ve devamlı karıştırarak ekleyin.