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Adana'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şahsa linç girişimini polis önledi.

İHA'nın haberine göre iğrenç olay, merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bir şahıs kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp şahsı yakaladı. Bazı vatandaşlar da polise haber verdi.

Kızgın kalabalık polis gelinceye kadar şahsı darp etmeye başladı. Linç edilmek istenen şahıs, olay yerine gelen polis tarafından vatandaşların elinden aldı. Tekme ve tokatlarla darp edilen şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.