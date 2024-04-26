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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kız Kardeşim Projesi’nde ödüller sahiplerini buldu - İş-Yaşam Haberleri

        Kız Kardeşim Projesi’nde ödüller sahiplerini buldu

        Coca-Cola Vakfı'nın desteği, Ahbap Derneği ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Yıldızlar Karması Programı'nın kazananları, İstanbul'da gerçekleştirilen törende tanıtıldı. Yıldızlar Karması Programında Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplam 20 genç kadın, hayallerini gerçekleştirmeleri ve başarılarını sürdürmeleri için maddi destek almaya hak kazandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:10
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        Kız Kardeşim Projesi'nde ödüller sahiplerini buldu
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        Coca-Cola Türkiye’nin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla 2015 yılından bu yana yürüttüğü Kız Kardeşim Projesi kapsamındaki Yıldızlar Karması Programı ödül töreni 25 Nisan 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

        Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Sunerli’nin açılış konuşmasını yaptığı ödül törenine, Ahbap Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Öztürk, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın, Ahbap Derneği Genel Sekreteri Aytül Anlar ve Coca-Cola Avrasya ve Ortadoğu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin katıldı. Düzenlenen törende, Yıldızlar Karması Programı jüri üyelerinden Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent ve tiyatro oyuncusu ve sunucu Ali Sunal video mesajları ile kazananlara tebriklerini iletti.

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        Kız Kardeşim Projesi Yıldızlar Karması Programı, Ahbap Derneği, Coca-Cola Türkiye ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin iş birliği ile hayata geçirildi. Program ile sanat, spor ve toplumsal fayda alanlarında başarılı genç kadınların projelerine maddi destek sağlanıyor.

        217 GENÇ KADINA KARİYER DESTEĞİ

        Kız Kardeşim Projesi kapsamında Burs Programı, Güçlenme Programı ve Yıldızlar Karması Programı yürütülüyor. Burs Programı kapsamında 2023 yılında deprem bölgesinden 300 genç kadına burs imkanı sunulurken, bu yıl 64 şehirde 92 üniversiteden 410 üniversiteli genç kadına burs desteği sağlanıyor. Güçlenme Programı ise 39 farklı şirketten 228 alanında uzman mentor aracılığıyla 217 genç kadına kariyer ve kişisel gelişim konularında destek veriyor.

        Davranış Bilimleri Enstitüsü iş birliğinde, 10 bin genç kadına potansiyellerini keşfetmeleri ve kariyer yolculuklarında başarılı olmaları amacıyla “Kişilik Envanteri Testi” ve “Dayanaklılık Envanteri Testi” sunuluyor. Ayrıca, “Gücüm Kız Kardeşimden” seminerleriyle genç kadınlar kişisel gelişim ve kariyer hedeflerini destekleyen bilgiler veriliyor.

        Yıldızlar Karması Programı’nın jürisinde Coca-Cola Avrasya ve Ortadoğu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent, Milli Voleybolcu Zehra Güneş, tiyatro oyuncusu ve sunucu Ali Sunal, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Ahbap Derneği Genel Sekreteri Aytül Anlar yer aldı.

        'GENÇ KADINLARIN HAYALLERİNE ULAŞMALARINA DESTEK VERİYORUZ'

        Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Sunerli, törende yaptığı konuşmada, "Kadınların kariyerlerine adım atmalarını kolaylaştırmak, güçlenmelerine ve hayallerine ulaşmalarına destek olma amacıyla Kız Kardeşim Projesi’ni 9 yıldır sürdürüyoruz. Kız Kardeşim Projesi’nin etkisi her geçen gün daha da artıyor. Geçtiğimiz yıl, burs programı, güçlenme programı ve kişisel ve kariyer hedeflerini destekleyen seminer ve online eğitimlerle 50 bine yakın genç kadına ulaştık. Yıldızlar Karması Programı ile de amacımız genç kadınların hayallerine ulaşmalarına destek vermek, başka kadınlara ilham ve umut olmalarını sağlamak. Program sayesinde genç kadınlar sporda, sanatta ve toplumsal fayda alanlarında kendilerini ifade edebilme, hayallerini gerçeğe dönüştürme ve kız kardeşlerine ilham olma şansı buldular. Ödül alan yıldızlarımız, hayalleri için cesaretle yola çıkan, pes etmeyen ve ilham veren kahramanlarımız olacaklar" dedi.

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