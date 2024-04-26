Kız Kardeşim Projesi’nde ödüller sahiplerini buldu

Coca-Cola Türkiye’nin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla 2015 yılından bu yana yürüttüğü Kız Kardeşim Projesi kapsamındaki Yıldızlar Karması Programı ödül töreni 25 Nisan 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Sunerli’nin açılış konuşmasını yaptığı ödül törenine, Ahbap Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Öztürk, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın, Ahbap Derneği Genel Sekreteri Aytül Anlar ve Coca-Cola Avrasya ve Ortadoğu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin katıldı. Düzenlenen törende, Yıldızlar Karması Programı jüri üyelerinden Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent ve tiyatro oyuncusu ve sunucu Ali Sunal video mesajları ile kazananlara tebriklerini iletti.

REKLAM Kız Kardeşim Projesi Yıldızlar Karması Programı, Ahbap Derneği, Coca-Cola Türkiye ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin iş birliği ile hayata geçirildi. Program ile sanat, spor ve toplumsal fayda alanlarında başarılı genç kadınların projelerine maddi destek sağlanıyor. 217 GENÇ KADINA KARİYER DESTEĞİ Kız Kardeşim Projesi kapsamında Burs Programı, Güçlenme Programı ve Yıldızlar Karması Programı yürütülüyor. Burs Programı kapsamında 2023 yılında deprem bölgesinden 300 genç kadına burs imkanı sunulurken, bu yıl 64 şehirde 92 üniversiteden 410 üniversiteli genç kadına burs desteği sağlanıyor. Güçlenme Programı ise 39 farklı şirketten 228 alanında uzman mentor aracılığıyla 217 genç kadına kariyer ve kişisel gelişim konularında destek veriyor.

Davranış Bilimleri Enstitüsü iş birliğinde, 10 bin genç kadına potansiyellerini keşfetmeleri ve kariyer yolculuklarında başarılı olmaları amacıyla “Kişilik Envanteri Testi” ve “Dayanaklılık Envanteri Testi” sunuluyor. Ayrıca, “Gücüm Kız Kardeşimden” seminerleriyle genç kadınlar kişisel gelişim ve kariyer hedeflerini destekleyen bilgiler veriliyor. Yıldızlar Karması Programı’nın jürisinde Coca-Cola Avrasya ve Ortadoğu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent, Milli Voleybolcu Zehra Güneş, tiyatro oyuncusu ve sunucu Ali Sunal, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Ahbap Derneği Genel Sekreteri Aytül Anlar yer aldı.