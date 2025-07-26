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        Haberler Bilgi Yaşam "Kızarıklık, kaşıntı, öksürük... Klor ve deniz suyunun gizli tehlikeleri

        Klor alerjisi mi, tahriş mi? Havuz ve deniz suyuna dikkat!

        Tatilde serinlemek isterken cildiniz tahriş olabilir! Hem havuz hem de deniz suyu bazı kişilerde ciddi reaksiyonlara yol açabilir. İşte dikkat edilmesi gerekli durumlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:30
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        Havuz ve deniz suyunun gizli tehlikeleri
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        Tatilde kendinizi daha kötü hissediyorsanız, nedeni deniz ya da havuz suyu olabilir.

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        HAVUZ SUYU DOĞRUDAN ALERJİ YAPAR MI?

        Havuz suyu tek başına alerjik reaksiyona neden olmaz. Ancak havuzların temizliğinde kullanılan klor, dezenfektanlar ve diğer kimyasallar bazı kişilerde hassasiyet yaratabilir. Özellikle klorun parçalanması sırasında ortaya çıkan bileşikler; gözlerde, ciltte, burunda ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu durum çoğunlukla "klor alerjisi" olarak adlandırılsa da, aslında gerçek bir alerjik reaksiyondan ziyade tahrişe bağlı bir hassasiyet söz konusudur.

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        Klor alerjisi terimi halk arasında yaygın şekilde kullanılsa da tıbbi olarak bu durum, tahriş edici dermatit veya klora bağlı solunum sıkıntısı şeklinde tanımlanır. Klorun etkileri kişiden kişiye değişebilir; bazı bireyler yalnızca hafif bir kaşıntı hissederken, bazıları daha ciddi reaksiyonlar yaşayabilir.

        UYARI: Hem havuz suyu hem de deniz suyu bazı bireylerde tahriş ya da alerjik benzeri tepkilere neden olabilir. Alerji şüphesi olan kişilerin mutlaka bir uzmana danışması önerilir.

        KLOR ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ

        CİLT ÜZERİNDEKİ BELİRTİLER

        Kızarıklık ve Kaşıntı: Ciltte kızarma ve yoğun kaşıntı görülebilir.

        Kuruluk ve Pullanma: Klor, cildin doğal nem dengesini bozarak kuruluğa ve döküntülere neden olabilir.

        Egzama Benzeri Lezyonlar: Özellikle hassas ciltli kişilerde egzama tarzı belirtiler ortaya çıkabilir.

        Kabarcık Oluşumu: Ciltte su dolu kabarcıklar meydana gelebilir (şiddetli durumlarda).

        SOLUNUM YOLLARINDAKİ BELİRTİLER

        Burun Tıkanıklığı ve Akıntı: Klor buharı solunduğunda burun etkilenebilir.

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        Boğaz Tahrişi ve Öksürük: Klorlu hava boğazda kuruluk ve öksürük yapabilir.

        Nefes Darlığı: Astım veya alerjik bünyeye sahip kişilerde nefes darlığı gelişebilir.

        GÖZLERDEKİ BELİRTİLER

        Yanma ve Batma: Klor gözlerde rahatsız edici bir yanma hissi oluşturabilir.

        Kızarıklık ve Şişlik: Gözlerde kızarıklıkla birlikte hafif şişlik oluşabilir.

        Sulanma: Gözlerde sulanma, akıntı ve kaşınma gibi reaksiyonlar görülebilir.

        KLOR ALERJİSİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

        Fiziksel Muayene: Cilt ve gözdeki belirtiler uzman doktor tarafından değerlendirilir.

        Alerji Testleri: Klor için özel bir test bulunmasa da, kişinin genel alerjik yapısı ölçülebilir.

        Hikaye Alımı: Kişinin havuzla temas sonrası yaşadığı semptomlar detaylıca incelenir.

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        KLOR ALERJİSİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

        Duş Almak: Havuz öncesi ve sonrası duş almak, ciltteki klor birikimini önler.

        Nemlendirici Kullanımı: Cilt bariyerini korumak için nemlendirici kullanımı önerilir.

        Yüzme Gözlüğü Takmak: Gözleri klorun tahrişinden korur.

        Burun Tıkacı Kullanmak: Solunum yoluyla klor buharına maruz kalmayı azaltır.

        Alternatif Havuz Seçenekleri: Ozon, UV ya da tuz ile dezenfekte edilen havuzlar tercih edilebilir.

        DENİZ SUYU ALERJİSİ NEDİR?

        Deniz suyu alerjisi, özellikle çocuklarda daha sık karşılaşılan fakat az bilinen bir durumdur. Alerjiye, doğrudan deniz suyu ya da deniz suyunda bulunan mikroorganizmalar neden olabilir. Bu rahatsızlık, denize girildiğinde veya denizden çıkıldıktan sonra bazı cilt ve sistemik belirtilerle kendini gösterir.

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        DENİZ SUYU ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ

        Ciltte Kaşıntı ve Kızarıklık: Deniz suyu ile temas sonrası ciltte yoğun kaşıntı ve kızarıklık görülür.

        Şişlik: Kaşıntı olan bölgelerde ödem oluşabilir.

        Yüzde Yanma ve Ateş: Özellikle yüz bölgesinde sıcaklık hissi oluşur; ateş yükselebilir.

        Baş Ağrısı: Bazı bireylerde alerjik reaksiyona bağlı baş ağrısı gelişebilir.

        Deri Döküntüsü: Vücudun çeşitli bölgelerinde kabarık, kızarık döküntüler oluşabilir.

        Bu belirtiler, güneş alerjisi veya çevresel diğer alerjenlerle (örneğin çam poleni) karıştırılabilir. Bu nedenle doğru teşhis önemlidir.

        DENİZ SUYU ALERJİSİ NASIL GEÇER?

        Ne yazık ki, deniz suyu alerisini tamamen ortadan kaldıran kalıcı bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. En etkili çözüm, alerjenle temastan kaçınmaktır. Bu da denize girmemek anlamına gelir.

        Belirtiler ortaya çıktığında doktorun önerdiği ilaçlar (antihistaminikler, kortizonlu kremler vb.) kullanılarak semptomlar hafifletilebilir. Ancak deniz suyu ile yeniden temas edilirse, belirtiler tekrar ortaya çıkar.

        Görsel Kaynak: istockphoto, Shutterstock

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