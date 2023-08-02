Haberler Sağlık Kızartmalardan kalan atık yağları bu şekilde atmayın! Verdiği zarar sanılandan çok daha fazlası…

Kızartmalardan kalan atık yağları bu şekilde atmayın! Verdiği zarar sanılandan çok daha fazlası… Çoğunlukla kızartmalarda ve fast food gıdalarda kullanılan yağların tekrar tekrar kullanılmasının sağlık açısından oldukça zararlı olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Peki, sağlığımız için kullanılmayan bu yağları ne yapıyoruz? Eğer siz de atık yağları bilinçsizce lavaboya ya da uygun olmayan şekillerde doğaya atıyorsanız bundan hemen vazgeçin! İşte atık yağların çevreye ve canlı yaşamına verdiği zararlar… Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 13:21 Güncelleme: 02.08.2023 - 13:21 facebook

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Yemek yaparken mecburen kullandığımız bitkisel yağlar yüksek ısıda zamanla formunu kaybeder ve tekrar tekrar kullanılması asla tavsiye edilmez. Kızartmalardan kalan ve kullanılmayacak hale gelmiş bu bitkisel yağların kontrolsüz bir şekilde atılması ise ciddi bir sorun haline gelmektedir. Bilinçsizce lavaboya dökülen atık yağlardan kaynaklanan çevresel sorunları biliyor musunuz? İşte atık yağların zararları…

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1 LİTRE KULLANILMIŞ YEMEKLİK YAĞ, 1 MİLYON LİTRE İÇME SUYUNU KİRLETİR Kendi sağlığımıza dikkat etmek oldukça önemli. Ancak bunu yaparken çevreye zarar verdiğiniz oluyor mu? Ne yazık ki, çevre söz konusu olduğunda çoğu kişi bilinçsizce hareket ediyor. Bunun sonucunda çevre etkilendiği gibi insanları da etkiler.