Kızı ve damadı tarafından evinde ölü bulundu

Aksaray’da bir kişi, evine ziyarete gelen ve kapı açılmayınca kırarak içeriye giren kızı ve damadı tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5357 Sokakta bulunan 4 katlı binanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babası Yılmaz Kara'yı (57) ziyaret için eşiyle birlikte babasının evine gelen genç kadın, uzun süre dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine durumdan şüphelenen şahsın damadı kapıyı kırarak içeri girdi. Babasını hareketsiz halde bulan çift durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen adli tıp uzmanı doktorun adli vaka raporu vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.