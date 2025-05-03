Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 99. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 99. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Dram türündeki dizinin son bölümünde Nursema evde kalıp Işıl’ı canından bezdirmeye karar verir. Öte yandan Fatih ve Defne’nin spor salonunda başlayan arkadaşlıkları sürüyordur. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle izle full HD, tek parça ve kesintisiz…