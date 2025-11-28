Kızılcık Şerbeti canlı izle: Kızılcık Şerbeti 115.bölüm Show TV'de izle

Kızılcık Şerbeti izleyicisiyle bu akşam Show TV ekranlarında buluşacak. Dizinin yeni bölümünde heyecan dorukta. İnternetten diziyi takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti 115.bölüm canlı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 115. Bölümünde; Abdullah ve Salkım evlenirler. Salkım’ın varlığı eve taptaze bir soluk getirir.

Emir ve Çimen’in ilişkileri gayet yolunda giderken Ünallar’ın evinde rastlaşmaları ikisi için de büyük sürpriz olur. Bu kesişmeyi ilişkilerine yansıtmamaya karar verseler de hayat hiç de öyle akmayacaktır. Annelerin tanışması pek hoş geçmeyecektir.

Ömer, Kıvılcım ile görüşmüyor, oğlu için yapılması gereken işleri asistanı üzerinden yürütüyordur. Kıvılcım ise bu durumdan son derece rahatsızdır. Sonunda dayanamaz ve harekete geçer.

Abidin’in sayesinde Sevtap istediği mekana kavuşmuştur. Artık tek derdi burayı güzelce işletmektir.

Fatih ve Başak’ın tanışması çok sevimli bir şekilde olsa da şirkette yapılan toplantıda Tuncay ve Abdullah çok gerilirler. Sonrasında evlerine yapılan polis baskını Tuncay’ı delirtir. Başak’ın onu durdurmak için bulduğu çözüm ise herkesi dönülmez bir yola sokacaktır.

