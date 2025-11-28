Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti canlı izle: Kızılcık Şerbeti 115.bölüm Show TV’de izle

        Kızılcık Şerbeti canlı izle: Kızılcık Şerbeti 115.bölüm Show TV'de izle

        Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti 115.bölüm bu akşam ekrana gelecek. SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Yayınlanan tanıtımda, Abdullah'ın Salkım'la yüzük takması ve Çimen'in Emir'le sevgili olması, Kıvılcım'ın Ünal ailesiyle bağlarının kolay kolay kopmayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Diziyi internetten izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranı

        Kızılcık Şerbeti izleyicisiyle bu akşam Show TV ekranlarında buluşacak. Dizinin yeni bölümünde heyecan dorukta. İnternetten diziyi takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti 115.bölüm canlı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kızılcık Şerbeti'nin 115. Bölümünde; Abdullah ve Salkım evlenirler. Salkım’ın varlığı eve taptaze bir soluk getirir.

        Emir ve Çimen’in ilişkileri gayet yolunda giderken Ünallar’ın evinde rastlaşmaları ikisi için de büyük sürpriz olur. Bu kesişmeyi ilişkilerine yansıtmamaya karar verseler de hayat hiç de öyle akmayacaktır. Annelerin tanışması pek hoş geçmeyecektir.

        Ömer, Kıvılcım ile görüşmüyor, oğlu için yapılması gereken işleri asistanı üzerinden yürütüyordur. Kıvılcım ise bu durumdan son derece rahatsızdır. Sonunda dayanamaz ve harekete geçer.

        Abidin’in sayesinde Sevtap istediği mekana kavuşmuştur. Artık tek derdi burayı güzelce işletmektir.

        Fatih ve Başak’ın tanışması çok sevimli bir şekilde olsa da şirkette yapılan toplantıda Tuncay ve Abdullah çok gerilirler. Sonrasında evlerine yapılan polis baskını Tuncay’ı delirtir. Başak’ın onu durdurmak için bulduğu çözüm ise herkesi dönülmez bir yola sokacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ İZLE EKRANI

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 115. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 115. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

