        Kızılcık Şerbeti canlı izle: Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

        Kızılcık Şerbeti canlı izle: Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Cuma akşamı ekrana gelecek olan diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranını araştırıyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:34
        1

        Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranı araştırılıyor. Yeni bölümde Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gece ise en büyük bombayı Elif patlatır. Ünal Ev bu kez hiç beklemedikleri bir yerden darbe almıştır. Salkım’ın oğlu için düşündüğü gelin adayı yaşadığı hüsran sonucu intikam için harekete geçmiştir. İşte, Kızılcık Şerbeti izle ekranı ve yeni bölüm özeti

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ 124.BÖLÜM İZLE

        Kızılcık Şerbeti canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Dizi başladığı zaman link aktif olacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gece ise en büyük bombayı Elif patlatır.

        Ünal Ev bu kez hiç beklemedikleri bir yerden darbe almıştır. Salkım’ın oğlu için düşündüğü gelin adayı yaşadığı hüsran sonucu intikam için harekete geçmiştir. Neyse ki olay büyük sonuçlar doğurmadan atlatılacak, Salkım Çimen’in diline düşecektir. Abdullah kendilerini kurtaran Hayat’a büyük bir jest yapar. Kıvılcım programına konuk olan Başak’ın babası Tuncay ile arkadaş olur, bu arkadaşlık Ömer’i rahatsız eder.

        İlhami ve Nursema’nın dostluğu ise günden güne Asil’i iyice çileden çıkartmaktadır. Geri dönülmez bir karar alarak Elif’e talip olduğunu Asude’ye söyler. Asude de hemen harekete geçerek konuyu Abdullah’a açar. Başak, aklına koyduğunu yapar ve Bade’nin gerçekten hamile olmadığını, oyun oynadığını ispatlar. Durumu Ömer’e söyleme işi ise Fatih’e düşer. Sevtap ve Abidin ne birlikte olabiliyor, ne de ayrı kalabiliyorlardır. Bu ilişki ikisine de zarar veriyordur. Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gece ise en büyük bombayı Elif patlatır.

