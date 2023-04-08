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Haberler Televizyon Show TV'nin sevilen dizisi'Kızılcık Şerbeti' cumanın birincisi! Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti ilk sırada!
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Cumanın birincisi 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümü yine milyonları ekran başına topladı. 'Kızılcık Şerbeti', ayrca sosyal medyada da zirveye oturdu

Show TV'nin sevilen dizisi'Kızılcık Şerbeti' cumanın birincisi! Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti ilk sırada!
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 11.15 izlenme oranı 26.40 izlenme payı, AB grubunda 10.83 izlenme oranı 29.15 izlenme payı alarak, cuma gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Total’de ise 7.85 izlenme oranı 19.67 izlenme payına ulaşan dizinin bu hafta yayınlanan bölümü yine milyonları ekran başına topladı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Dizi, sosyal medyada da zirveye oturdu. #KızılcıkŞerbeti etiketi yaklaşık dört saat, 'Kıvılcım' yaklaşık dört saat, 'Nursema' etiketi ise yaklaşık üç saat Twitter’ın TT listesinde ilk sırada yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde 'Nursema', evine babası 'Abdullah’ın annesine her şeyi anlatması şartıyla geri döndü. 'Abdullah', 'Pembe' ve 'Nursema’nın yüzleşmesinde nefesler tutuldu. 'Nursema', babasının 'Alev’e olan hislerini annesine anlatmasını istese de yüreği buna izin vermedi ve babasının annesine yapacağı itirafa engel oldu.

Staj yaptığı klinikte hastalarına 'Fatih’in karar verdiğini öğrenen 'Doğa' yeni bir klinik bularak sitemini 'Fatih’e iletti. Öte yandan 'Sönmez' ve 'Mustafa’nın ortak olduğu lokantanın açılış gününde aileler bir araya geldi. 'Sönmez’in lokantada 'Antakya' ve 'Malatya’ya ait yöresel yemeklerin yapıldığını belirterek ülkemizde yaşanan deprem felaketine değinmesi dikkatleri çekti.

'Sönmez' ve 'Mustafa’nın açılış gecesi;

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'Abdullah'; 'Nursema’ya yardım eli uzatan 'Doğa' ve 'Alev’e hediye alarak teşekkür etmek istedi. 'Alev' ve 'Abdullah’ın merakla beklenen yüzleşme sahnesinde; 'Abdullah' daha önce yaptığı aşk itirafını kast ederek bir daha bu konuyu açmayacağının sözünü 'Alev’e verdi. 'Alev’in, konuşmasının ardından mekandan ayrılan 'Abdullah’a yetişmek için arkasından koşması büyük merak uyandırdı.

'Abdullah’ın 'Alev’e teşekkür hediyesi;

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'Çimen’in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerin yer aldığı flashdisk'in 'Metehan’a ait olduğunu öğrenen 'Kıvılcım' harekete geçti. Konuyu okul kuruluna taşıyan 'Kıvılcım', 'Metehan’ı korumak istese de başarılı olamadı.

'Ömer’in tepkisiyle de karşılaşan 'Kıvılcım’a büyük sürpriz bölümün final sahnesinde ekrana geldi. Kuruldan bir öğretmenin yaptığı şikayetle polisler 'Metehan’ı göz altına almak için okula geldi. 'Metehan’ı kurtarmak isteyen 'Ömer’in görüntülerin kendisine ait olduğunu söyleyerek suçu üstlenmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

Bölüme damgasını vuran final sahnesi;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, 'Ömer’in gözaltına alınmasıyla iki aile arasındaki gerilimin yükseldiği ortaya çıktı. Merak uyandıran tanıtımda 'Kıvılcım’ın gözyaşlarına boğularak 'Fatma’ya “bitti” demesi dikkat çekti.

'Umut’un 'Nursema’ya mektup yazması, 'Sönmez’in 'Alev’e saati kimin hediye ettiğini sorması ve 'Kayhan’ın; 'Metehan’ın 'Ömer’in oğlu olmadığını öğrenmesi gibi merak uyandıran sahnelerin ekrana geldiği tanıtım heyecanın dozunu arttırdı.

'Kızılcık Şerbeti’nin 23. bölüm tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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