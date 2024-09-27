Batuhan Bozkurt Kızılcık Şerbeti'nde! Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisinin kadrosuna 2 yeni oyuncu dahil oluyor. Bu isimlerden biri olan Batuhan Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli araştırılıyor. Yeni karakterin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Firaz kimdir? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı Batuhan Bozkurt hakkında bilgiler…
Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti 69. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor. Son olarak Batuhan Bozkurt Firaz rolüyle yapıma dahil oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Firaz kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Firaz’ı Batuhan Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Batuhan Bozkurt hayatı ve kariyeri…
KIZILCIK ŞERBETİ FİRAZ KİMDİR?
Show TV'nin reyting rekortmeni Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbetinin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla Batuhan Bozkurt dahil oluyor.
Etkili oyunculuğuyla adından söz ettiren Batuhan Bozkurt, dizide Firaz karakterine hayat veriyor. Görkem'in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olan Firaz, yeni bölümde Görkem'in oyunlarıyla Ünal ailesi ile tanışıyor. Firaz'ın annesi Asude'yi ise Servet Pandur canlandırıyor.
BATUHAN BOZKURT KİMDİR?
Sinema ve dizi oyuncusu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.
Daha önce Erkan Koçak Köstendil’in yönettiği Suma filminde oynayan ve ödül olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ,2018 yılında Bizim Hikaye’de oynadı. 2019 yılında ise Çukur dizisi kadrosunda yer aldı.
Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Affan karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Firaz rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.