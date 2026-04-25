        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın sırrı ortaya çıktı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 12:47 Güncelleme:
        Başak'ın sırrı ortaya çıktı

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 7.33 izlenme oranı, 18.97 izlenme payı, Total grubunda 6.93 izlenme oranı, 17.99 izlenme payı, AB’de ise 6.14 izlenme oranı, 18.20 izlenme payına ulaştı. Sosyal medyada çok konuşulan dizi 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 3 saat TT listesinde yer alarak gündeme oturdu.

        134'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Nilay’a şantaj yapan Yağız’a unutamayacağı bir ders veren Ömer onu emniyete teslim ederek adaleti sağladı. Ömer ve Kıvılcım arasındaki buzların erimeye başladığı bölümde Kıvılcım, “Sessiz yardım işareti” yapan şiddet mağduru genç bir kadının hayatını kurtararak büyük bir farkındalığa imza attı. Bu hayati işareti televizyon programına taşıyan Kıvılcım, izleyicilerine sembolü öğreterek toplumsal bir görev üstlendi.

        Kıvılcım’dan anlamlı farkındalık hamlesi;

        Büyük bir aşkla birbirlerini seven Başak ve Fatih, Cemo’nun ülkesine dönmesiyle yaşananları zamana bırakmaya karar verdi. Fakat Abdullah’ın Başak’ın sırrını öğrenmesi olayların seyrini değiştirdi. Abdullah’ın, Başak’ı gelin olarak istemediğini dile getirdiği konuşmaya Elif şahit olunca, Fatih ve Başak gerçekleri ev halkına açıklamak zorunda kaldı.

        Başak’ı geçmişiyle yargılayan Salkım ve ardından Emir’in sarf ettiği sözler, Ünal ailesinde yeni bir krizi tetikledi. Fatih ve Emir’in karşı karşıya gelmesi evdeki tansiyonu yükseltti.

        Fatih büyük gerçeği Ünallar'a söyledi;

        Ulvi ve Sevtap’ın arkadaşlığını kıskanan Abidin, Nursemalar’ın evinde nöbet tutmaya başladı. Asil’in, Abidin’in yanına geldiğinde Nursemalar’ın evinde yaşanan elektrik arızasından dolayı yangın başladı. Yangına uyanan İlhami evden kaçarak Nursema ve Ulvi’yi geride bıraktı. Bölümün final sahnesinde, Asil’in kendi canını hiçe sayarak yanan eve girip Nursema’yı kurtarmaya çalışması geceye damga vuran an oldu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “BU İLİŞKİ BİTECEK”

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Asil’in, Nursema’nın hayatını kurtarması Ünallar’ın gündemine yerleşiyor. Nursema ve İlhami’nin köşke taşındığı tanıtımda Nursema’nın yangında kendisini kurtarmayan İlhami’ye sorduğu soru dikkat çekiyor.

        Başak; Salkım ve Elif arasındaki gerilim yükselirken Fatih’in, Ömer’e söylediği “Bu ilişki bitecek” sözleri fırtınanın habercisi oluyor. Fragmanın sarsıcı finalinde ise Başak, Fatih’in telefonunda gördükleriyle büyük bir şok yaşıyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 135'inci Bölüm Tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' Cuma saat 20.00’de yeni bölümüyle SHOW TV’de!

