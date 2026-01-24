'Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ile Ömer yeniden bir araya geldi
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyenleri yine ekrana kilitledi
SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü, izleyenleri yine ekran başına topladı.
'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 7.47 izlenme oranı, 17.69 izlenme payı, AB’de; 7.28 izlenme oranı, 18.84 izlenme payı, Total grubunda ise 6.70 izlenme oranı, 15.98 izlenme payı elde etti.
Sosyal medyada çok konuşulan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 6 saat TT listesinde yer aldı. Dizinin yayınlanan bölümünde yeniden yakınlaşan Kıvılcım ve Ömer’i, Bade’nin Ünallar’a ifşa etmesi damga vurdu.
122'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin yayınlanan bölümünde Kıvılcım, Çimen ve Emir’in evlendiğini öğrendiğinde hayal kırıklığı yaşamasına rağmen kızının kararına saygı duydu. Bebeğinin doğum esnasında hastanede başka bir bebekle karışma ihtimaliyle sınanan Kıvılcım, gerginlik yaşadığı Sönmez’in de evden ayrılışıyla adeta yıkıldı. Zor günlerden geçen Kıvılcım ve Ömer’in yaşadığı sorunlar ikiliyi birbirine yeniden yakınlaştırdı.
Ömer ve Kıvılcım, Kemal bebek için endişeleniyor;
Sönmez Hanım evi terk ediyor;
Çimen ve Emir’in evliliğini kabullenemeyen Salkım, oğlunun birlikteliğini bitirmek için harekete geçti. Çimen’i zorlayarak bezdirmek isteyen Salkım, yeni evli çiftin evinde aile yemeği organize etti.
Çimen, Ünalların yemeğe geleceğini öğreniyor;
Salkım, Çimen’e mutfakta yardım ediyor;
Dünür olduğu Kıvılcım’ı köşke davet eden Salkım’ın beklenmeyen misafiri Bade oldu. Ömer’i yakın takibe alan ve Kıvılcım’la olduğunu belgeleyen Bade, Ünallar’ın köşkünü bastı.
Bölümün final sahnesinde Bade, Kıvılcım’ın evli olan Ömer ile birlikte olduğunu ifşa etmesi Ünallar’ı şoke etti.
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
“NE OLURSA OLSUN BEN KIVILCIM’I SEVİYORUM”
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Bade yaşananlardan Ömer’in ailesini sorumlu tutarken Kıvılcım gözyaşlarına boğuluyor. Nilay’ın kuaför sahnesinin ekrana geldiği tanıtımda Başak, Salkım’dan; Emir’in evliliğini kabullenmesini istiyor. Ömer, Kıvılcım’ı sevdiğini açıklarken Kıvılcım’ın programına Tuncay’ın konuk olması dikkat çekiyor. İlhami’nin babası Ulvi karakterine hayat veren usta oyuncu Hamdi Alkan yayınlanan tanıtımla yeniden izleyiciyle buluşuyor. Asil’in evlenme isteğini dile getirdiği tanıtımla Nursema, Asil ve İlhami arasında yaşanacaklar merak konusu oluyor.