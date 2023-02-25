'Kızılcık Şerbeti'nden şoke eden bölüm!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Kızılcık Şerbeti'nden şoke eden bölüm!

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle beğeni topladı

'Kızılcık Şerbeti'nden şoke eden bölüm!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 6.69 izlenme oranı 15.19 izlenme payı, AB’de 6.34 izlenme oranı 16.79 izlenme payı, Total’de ise 5.17 izlenme oranı ve 11.98 izlenme payı aldı.

SOSYAL MEDYANIN ZİRVESİNDE

Büyük beğeni toplayan bölüme 'Nursema’nın ailesinin dayatması sonucunda imam nikahıyla evlendirilmesi damga vurdu. Sosyal medyada gündem yaratan dizi, #KızılcıkŞerbeti ve #Nursema etiketleri ile yaklaşık 10 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı. Çarpıcı hikayesi ve başarılı oyuncu performanslarıyla izleyiciden övgü alan dizi cuma akşamına damga vurdu.

'NURSEMA' EVLENİYOR

Dizinin yayınlanan bölümünde aileleri karşısına alan 'Ömer’in uzattığı elini Kıvılcım tuttu. 'Ünallar’ın ve 'Sönmez’in büyük tepkisini çeken bu aşkın karşısında duran diğer kişi ise 'Doğa' oldu. 'Kıvılcım’ın, 'Ömer’le olmasını doğru bulmayan 'Doğa' gözyaşları içinde anne evini terk ederek 'Fatih’e geri döndü.

Diğer yandan kızı 'Nursema’nın, 'Umut’la birlikte olduğunu 'Nilay’dan öğrenen 'Pembe’nin her şeyi 'Abdullah’a anlatması olayların fitilini ateşledi. Kızının 'Umut’la olmasını kabul etmeyen 'Abdullah' yıllar önce söz verdiği aile dostu 'Hamdi Bey’le buluşarak 'Nursema’yı istemeye beklediklerini söyledi.

Evlenmek istemediğini söylediğinde babasının tepkisiyle karşılaşan 'Nursema’nın tek destekçisi ise 'Doğa' oldu. Bölümün final sahnesinde ise nefesler tutuldu. 'Umut’la kaçmaya karar veren 'Nursema’nın planını anne ve babası öğrendi. 'Nursema' karşısında 'Fatih' ve 'Mustafa’yı bulurken 'Umut' ise 'Abdullah' ile yüz yüze geldi.

Bu birlikteliği onaylamadığını 'Umut’a açıklayan 'Abdullah' son hamlesini de yaptı. 'Nursema' ailesinin dayatmasıyla aynı gece 'Hamdi’nin oğlu 'İbrahim’le apar topar imam nikahı kıyıldı.

İşte çok konuşulan o final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Kıvılcım' ve 'Ömer’in çıktıkları akşam yemeğine 'Kayhan' baskın yapıyor. 'Ömer' ve 'Kayhan’ın karşı karşıya geldiği tanıtımda ayrı düşen 'Nursema' ve 'Umut’un yaşadığı büyük üzüntü ekrana geliyor. 'Alev’in, 'Abdullah’a “Birbirini seven iki insan kavuşsun istiyorum” sözleri üzerine 'Abdullah’ın “Bizden mi bahsediyorsunuz?” cevabı büyük merak uyandırıyor.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV'de.

#yatayciftli#haber#Kızılcık Şerbeti

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 24 Şubat AB ve total sıralama: Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını
TELEVİZYON Reytinglerde Cuma rekabeti
Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
TELEVİZYON Gönül Dağı bu akşam var mı?
Aile'nin yayın tarihi belli oldu!
TELEVİZYON Aile'nin yayın tarihi belli oldu!
YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Şubat 2023 Cuma Star TV yayın akışı
TELEVİZYON Yalı Çapkını yeni bölüm bugün mü?
Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON Arka Sokaklar dizisi bu akşam var mı?
'Kızılcık Şerbeti', nefes kesen yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de
TELEVİZYON 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam SHOW ...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle
TELEVİZYON Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. Bölüm 2. Fragmanı ...
'Aile'nin yeni tanıtımı yayınlandı! 'Aile' çok yakında SHOW TV’de başlıyor
TELEVİZYON 'Aile'nin yeni tanıtımı yayınlandı!
Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? 23 Şubat 2023 ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm ne zaman başlayacak?
TELEVİZYON Aldatmak dizisi bu akşam var mı?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu? 23 Şubat 2023 SHOW TV yayın akışı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
TELEVİZYON Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm var mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.