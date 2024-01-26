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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti Nilay karakterini kim canlandırıyor?

        Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay karakterini kim canlandırıyor?

        SHOW TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti her Perşembe günü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Saat 20.00'de yayınlanan dizinin sevilen karakterlerinden Nilay, Feyza Civelek tarafından canlandırılıyor. Peki, Feyza Civelek kimdir? İşte oyuncunun hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:42
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        Adını Feriha Koydum dizisi ile tanınan Feyza Civelek, son zamanlarda ismini Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay rolüyle duyuruyor. İzleyiciler tarafından sevilen Nilay karakteri sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. İşte Feyza Civelek hayatı ve kariyeri hakkında bilinmeyenler...

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        FEYZA CİVELEK KİMDİR?

        Feyza Civelek 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi, Güllerin Savaşı dizisinin senaristi Melis Civelek'tir. İlk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı adlı dizide yaşayan Feyza Civelek, Kavak Yelleri dizisinde kısa bir süre rol aldıktan sonra Adını Feriha Koydum dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu.

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        Güllerin Savaşı adlı dizide rol almak için 1,5 ay gibi kısa bir sürede verdiği kilo ile adından söz ettirmiştir. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncunun Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunmaktadır.

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        FEYZA CİVELEK'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

        Kızılcık Şerbeti (Nilay, TV Dizisi 2022)

        Sol Yanım (Nazlım, TV Dizisi 2020)

        Bir Umut Yeter (Damla Akar, TV Dizisi 2018)

        Güllerin Savaşı (Çiçek, TV Dizisi 2014-2015)

        Adını Feriha Koydum (Lara, TV Dizisi 2011-2012)

        Kavak Yelleri (TV Dizisi 2009)

        Acemi Cadı (Feyza, TV Dizisi 2006)

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        KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY KİMDİR?

        Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay, Ünal ailesinin en büyük oğlu Mustafa ile evlenmiş ve hayalini kurduğu zenginliğe erişmiştir. Olaylara karşı merakı ile dikkat çeken Nilay, sivri dili ve çevresindeki insanları iğnelemeye yönelik tarzı ile dikkat çekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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