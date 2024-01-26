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KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay, Ünal ailesinin en büyük oğlu Mustafa ile evlenmiş ve hayalini kurduğu zenginliğe erişmiştir. Olaylara karşı merakı ile dikkat çeken Nilay, sivri dili ve çevresindeki insanları iğnelemeye yönelik tarzı ile dikkat çekmektedir.