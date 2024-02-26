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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 23:34 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:38
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        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım
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        Görkem’in Fatih’e “Eski karın, aklı hala sende mi?” dediği tanıtımda Kıvılcım, Doğa’ya ne yapmak istediğini sorarken, Doğa’nın vereceği cevap merak konusu oluyor. Kıvılcım ve Ömer aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ederken, Nursema ve Umut’un evliliğindeki kriz giderek büyüyor. Pembe, Alev’in karşısına çıkıp ona para teklif ederken; Nursema, Alev’in bebeği doğuracağını söylüyor. Doğa ve Fatih yüzleşirken, neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 52. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Pembe’nin adağı olan koyunun kuzusuna Mustafa’nın üzülmesine dayanamayan Nilay’ın kuzuyu gizlice eve getirtmesi bölümde renkli anlara sahne oldu. Nursema, Umut’un depresyondan çıkması için Alev ve Doğa’nın yardımıyla sürpriz bir gece düzenledi. Umut’un şarkı söylemesi için organizasyon yapan Nursema, Umut’un sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

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        Kıvılcım ve Ömer, Metehan’ın kendisinden yaşça büyük Azra ile birlikte olduğunu öğrendi. Metehan’dan bu ilişkiyi bitirmesini isteyen Ömer, Azra ile görüşse de oğluna sözünü dinletemedi. Görkem’le ilişkisi ilerleyen Fatih, evleneceğini Doğa’ya açıkladı. Fatih’in haberini gözyaşlarıyla karşılayan Doğa’nın yaşadığı üzüntüyü gören Kıvılcım hemen harekete geçti. Doğa’nın hamileliğini daha fazla saklamasını doğru bulmayan Kıvılcım, Fatih ve Görkem’in nişan törenine giderek kızının hamile olduğunu açıkladı. Kıvılcım’ın sözleri üzerine Alev’in, Doğa’nın değil kendisinin hamile olduğunu itiraf etmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 53'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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