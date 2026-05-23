        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali soluksuz izlendi

        'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali soluksuz izlendi

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' 4'üncü sezon finaliyle ekranlara geldi. Final sahnesinde Sönmez fenalaşırken, Salkım'ın balkondan düşmesi akıllarda soru işareti bıraktı

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Sezon finali soluksuz izlendi

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen 4'üncü sezon final bölümü ile soluksuz izlendi.

        SOSYAL MEDYA 'KIZILCIK ŞERBETİ’Nİ KONUŞTU

        'Kızılcık Şerbeti'; Total grubunda 6.32 izlenme oranı, 16.40 izlenme payı, ABC1’de 6.18 izlenme oranı, 16.79 izlenme payı, AB’de ise 5.48 izlenme oranı, 16.95 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada ses getiren bölüm #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık iki saat süresince TT listesinde yer alarak izleyicilerden övgü dolu yorumlar aldı.

        SEZON FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Yayınlanan bölümde Salkım, tayini Kastamonu’ya çıkan İlhami ve Nursema için bir veda yemeği düzenledi. Ömer’in davete yeni kız arkadaşı Hilal’le katılmasına üzülen Kıvılcım gecede güçlü durmayı başarırken, Kıvılcım’a Tuncay’ın destek olması ise Ömer’in gözünden kaçmadı.

        Kıvılcım, Ömer ve Hilal’i bir arada gördü;

        Ailesine veda ederek İlhami ile Kastamonu’ya doğru yola çıkan Nursema, ayrılmak istediğini söylediği sırada büyük bir trafik kazası yaşandı. Nursema’nın şehir dışına taşınacağını son anda öğrenen ve peşine düşen Asil’in de hemen ardından yaşadığı zincirleme kaza izleyenleri şoke etti.

        Nursema, Asil ve İlhami kaza geçirdi;

        Aynı esnada Ünal köşkünde adeta fırtına koptu. Nilay’ın, Asaf’la kilerde mahsur kalması beklenmeyen olayların fitilini ateşledi. Elif, sürekli mesajlaşmasından rahatsız olan Abdullah’a, bu durumu fırsat bilerek Nilay’la Asaf’ın birlikte olduğunu söyledi. Elif’in iftirası ile çılgına dönen Nilay, onun Buğra ile yaşadıklarını ifşa ederek eteğindeki taşları döktü. Duydukları karşısında şoke olan Salkım, kızını yapacağı büyük hatadan korumak isterken her fırsatta kötülediği Başak ve Çimen’i karşısında buldu. Tartışmanın giderek büyüdüğü bölümün final sahnesinde Sönmez fenalaşırken, Salkım’ın balkondan düşmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

        İşte geceye damgasını vuran sezon finali sahnesi;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla SHOW TV’de olacak.

        Kartalkaya'daki yangınında ölen kızının mezuniyet belgesini alan baba gözyaşlarına boğuldu

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan'a (16) verilen mezuniyet belgesini alan babası Rıfat Doğan gözyaşlarına boğuldu. (DHA)

        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Bayram için yollara düştük!
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Türkiye'nin burç haritası! En çok ve en az hangi burç doğdu?
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
