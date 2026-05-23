'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali soluksuz izlendi

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen 4'üncü sezon final bölümü ile soluksuz izlendi.

SOSYAL MEDYA 'KIZILCIK ŞERBETİ’Nİ KONUŞTU

'Kızılcık Şerbeti'; Total grubunda 6.32 izlenme oranı, 16.40 izlenme payı, ABC1’de 6.18 izlenme oranı, 16.79 izlenme payı, AB’de ise 5.48 izlenme oranı, 16.95 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada ses getiren bölüm #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık iki saat süresince TT listesinde yer alarak izleyicilerden övgü dolu yorumlar aldı.

REKLAM

SEZON FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde Salkım, tayini Kastamonu’ya çıkan İlhami ve Nursema için bir veda yemeği düzenledi. Ömer’in davete yeni kız arkadaşı Hilal’le katılmasına üzülen Kıvılcım gecede güçlü durmayı başarırken, Kıvılcım’a Tuncay’ın destek olması ise Ömer’in gözünden kaçmadı.

Kıvılcım, Ömer ve Hilal’i bir arada gördü;

Ailesine veda ederek İlhami ile Kastamonu’ya doğru yola çıkan Nursema, ayrılmak istediğini söylediği sırada büyük bir trafik kazası yaşandı. Nursema’nın şehir dışına taşınacağını son anda öğrenen ve peşine düşen Asil’in de hemen ardından yaşadığı zincirleme kaza izleyenleri şoke etti.

Nursema, Asil ve İlhami kaza geçirdi;

Aynı esnada Ünal köşkünde adeta fırtına koptu. Nilay’ın, Asaf’la kilerde mahsur kalması beklenmeyen olayların fitilini ateşledi. Elif, sürekli mesajlaşmasından rahatsız olan Abdullah’a, bu durumu fırsat bilerek Nilay’la Asaf’ın birlikte olduğunu söyledi. Elif’in iftirası ile çılgına dönen Nilay, onun Buğra ile yaşadıklarını ifşa ederek eteğindeki taşları döktü. Duydukları karşısında şoke olan Salkım, kızını yapacağı büyük hatadan korumak isterken her fırsatta kötülediği Başak ve Çimen’i karşısında buldu. Tartışmanın giderek büyüdüğü bölümün final sahnesinde Sönmez fenalaşırken, Salkım’ın balkondan düşmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

İşte geceye damgasını vuran sezon finali sahnesi;

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla SHOW TV’de olacak.