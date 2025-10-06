Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden merak uyandıran ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden merak uyandıran ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 22:02 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci tanıtım yayınlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        İşte Kızılcık Şerbeti 108. Bölüm 2.Tanıtımı;

        Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanacak yeni bölümüne ünlü şarkıcı Bengü konuk oluyor.

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımda, Çimen'in Türkiye'ye dönüşünü, ailesi Bengü'nün sahne aldığı eğlenceye katılarak kutluyor.

        REKLAM

        Fatih'in, Doğa'ya özür dilemek için hediye aldığı tanıtımda Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan kaza nedeniyle gerilim yükseliyor.

        Asil'in, Ömer'e söylediği imalı sözleri "Acaba kazadan haberdar mı?" sorusunu akıllara getiriyor.

        Mustafa ve Nilay'a, Işıl'ın müştemilatı hazırlatacağını söylemesi yaşanacak yeni krizlerin habercisi oluyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze için müzakereler başladı
        Gazze için müzakereler başladı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?