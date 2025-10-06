'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden merak uyandıran ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.
İşte Kızılcık Şerbeti 108. Bölüm 2.Tanıtımı;
Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanacak yeni bölümüne ünlü şarkıcı Bengü konuk oluyor.
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımda, Çimen'in Türkiye'ye dönüşünü, ailesi Bengü'nün sahne aldığı eğlenceye katılarak kutluyor.
Fatih'in, Doğa'ya özür dilemek için hediye aldığı tanıtımda Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan kaza nedeniyle gerilim yükseliyor.
Asil'in, Ömer'e söylediği imalı sözleri "Acaba kazadan haberdar mı?" sorusunu akıllara getiriyor.
Mustafa ve Nilay'a, Işıl'ın müştemilatı hazırlatacağını söylemesi yaşanacak yeni krizlerin habercisi oluyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!