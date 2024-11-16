Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti 76.bölüm tamamı hemen izle
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle buluştu. Heyecan dolu anların yaşandığı dizide bu hafta Hiç günahı olmadığı halde Görkem'in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu aramaya başladı. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kızılcık Şerbeti 76.son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti
Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 15 Kasım saat 20.00'de ekrana geldi. Kaçıranlar Kızılcık Şerbeti izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm izle ekranı
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE
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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti 76. Bölüm (Son Bölüm)
Kızılcık Şerbeti 76. Bölümünde; Hiç günahı olmadığı halde Görkem’in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu arayacaktır. Bu yol onu eski mahallesine ve eski akıl hocasına götürecektir. Evine dönen Nilay, Doğa’nın evinde gördüklerini Fatih’e anlatır. Doğa’nın hırpalanmasını içine sindiremeyen Fatih, soluğu Giray’ın evinde alır. Cemal’in kendisini takip ettiğinden şüphelenen Kıvılcım’ın durumunu fark eden Cemal yeni bir oyunla onun tüm endişelerini yok edecektir. Fatih Doğa ilişkisi gitgide yükselmekte, artık her ikisi de geri dönülemez bir noktaya gelmek üzeredir.