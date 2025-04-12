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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV’de Kızılcık Şerbeti izle

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti izle

        Kızılcık Şerbeti 96. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Kızılcık Şerbeti'nin 96. Bölümünde; Abdullah'ın kendini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe, Işıl'ı herkesin önünde rezil ederek intikamını almıştır. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 10:28 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:28
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        Kızılcık Şerbeti, 11 Nisan Cuma akşamı 96. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu Gold Film imzalı dizinin son bölümünde Meri dolandırılmış olduğunu öğrendiğinde en büyük desteği Kıvılcım ve Ömer’den görür. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kızılcık Şerbeti 96. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

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        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kızılcık Şerbeti'nin 96. Bölümünde; Abdullah’ın kendini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe, Işıl’ı herkesin önünde rezil ederek intikamını almıştır.

        Ancak Abdullah sevgilisinin yanında durur ve Pembe’den boşanmak istediğini söyler. Pembe çocuklarının yanında bu işe olur vermiş gözükse de aklındaki hesap başkadır.

        Önce Nilay ve Zülkar’ın yardımıyla kalp krizi geçirmiş gibi yaparak Abdullah’ın eve dönmesini sağlar. Büyük hedefe yürürken ki ilk hamlesidir. Bu sahte hastalık numarası sayesinde Nursema ile de barışır. Nursema ve Pembe’nin barışmaları sonucunda Firaz ve annesi Asude de Ünallar ile olan ilişkilerini tazeleyeceklerdir.

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        Meri dolandırılmış olduğunu öğrendiğinde en büyük desteği Kıvılcım ve Ömer’den görür.

        Pembe’nin gövde gösterisi yapmak amacıyla otelde yapacağı bir kutlama, her şeyi tepetaklak ederken herkesin geri dönülmez bir yola girmesine neden olacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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