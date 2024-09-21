'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde yine lider

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen nefes kesen bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

Dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde 7 saat Türkiye, 3 saat ise dünya gündeminin zirvesinde yer aldı.

'Kızılcık Şerbeti' ; tüm kategorilerde bir kez daha birinci oldu.

Dizinin yayınlanan bölümünde; avukatla görüşen Kıvılcım, babasının karşısında şansı olamayacağını anlayarak Alev bebeği, Sönmez’in itirazlarına rağmen Meri’nin yardımıyla Abdullah’a teslim etti. Bölümde, Abdullah’ın titizlikle seçtiği dadının Alev bebeğe uyuması için verdiği damla izleyenleri şoke etti.

Alev Bebek Babasına Gider;

Ömer, Metehan’ın yardımıyla Kıvılcım’la görüşmeyi başardı fakat Kıvılcım, Ömer’i affetmedi. Kıvılcım, karşılaştığı Görkem’den Ömer hakkında duyduklarıyla bir kez daha yıkılırken, Cemal’in teklifini kabul ederek iş hayatına geri dönmeye karar verdi.

Doğa ve Fatih’in, Cemre için bir araya geldiği sahnede Doğa’nın, Giray’ın babasının evine taşındıklarını söylemesi aralarında yeni bir tartışma konusuna neden oldu.

Doğa ve Fatih bir arada;

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Abdullah’ın tüm mal varlığına Pembe’nin tedbir koydurtması ve Mustafa’nın şirket hisseleri dağılımında babasının adil davranmadığını öğrenmesi Ünal Holding’de dengelerin değişmesine neden oldu. Holdingde yapılan oylamada Mustafa’nın, Abdullah’a karşı oy kullanması Ömer’in şirkette hisse çoğunluğuna ulaşmasına neden oldu. Abdullah ve tüm ailesini karşısına alan Mustafa, yeni krizin fitilini ateşlemiş oldu. Bu durumu fırsat bilen Görkem’in ise Fatih’e “İzin ver, seni Ünallar’ın patronu yapayım.” sözleri bölümün final sahnesine damga vurdu.

Ünallar Holding’de Olaylı Oylama;

Oylama sonrası kriz çıkan Ünallar’ın evinde Görkem’in bir planı vardı. Fatih’e ‘İzin ver seni Ünallar’ın patronu yapayım!’ dedi ve bu sözleri finale damgasını vurdu.

Geceye Damgasını Vuran Final Sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI!

“İYİ SARIL KIZINA, BU SON SARILMAN OLACAK!”

'Kızılcık Şerbeti’nin cuma günü yayınlanacak yeni bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu. Tanıtımda, Fatih’in Görkem’in yardımıyla şirkete yatırımcı bulması ve Abdullah’ın Fatih’e bundan sonra şirketin tek yetkilisi sen olacaksın sözleri dikkat çekti. Abdullah’ın, bakıcının Alev bebeğe ilaç verdiğini öğrendiği anda Kıvılcım’ın da eve gelmesi merak uyandırırdı. Kıvılcım ve Abdullah arasında velayet savaşının başlayacağının sinyalini veren tanıtımda Kıvılcım’ın Abdullah’a; “İyi sarıl kızına , bu son sarılman olacak!” sözleri yeni bölümden ilk ipuçlarını verdi.