Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı SHOW TV'nin sevilen dizisi ilgiyle takip ediliyor. 29. bölümü ile sezon finali yapan dizi, son sahnelerinde izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

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KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin son bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.