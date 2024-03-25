'Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

Alev’le yaşadığı arbadede merdivenlerden düşen Pembe’nin hastaneye kaldırıldığı tanıtımda Abdullah, Alev’le ayrılık konuşması yapıyor. Tanıtımda, Pembe’ye hak veren Abdullah’ın evine geri döndüğü dikkat çekiyor. Sevilen oyuncu Kaan Taşaner’in ilk kez izleyiciyle buluştuğu tanıtımda, Giray ve Doğa’nın karşılaştığı anlar merak uyandırıyor. Nursema’ya kapıldığını Kıvılcım’a itiraf eden Rüzgar’ın konuşmasına şahit olan Umut öfkeye kapılarak Nursema’nın işten ayrılmasını istiyor. Heyecan dolu tanıtımın ardından dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 56'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin ekrana gelen 56. bölümünde; Pembe’den intikam almak için köşküne yerleşen Alev pes etmedi. Alev, Abdullah’tan Pembe’ye boşanma davası açmasını istedi. Alev’in fikrini değiştirmesine sevinen Abdullah, Pembe’ye kalan hayatını Alev’le geçirmek istediğini söyledi. Çılgına dönen Pembe asla boşanmayacağını sert bir şekilde dile getirdi. Evlendikten sonra ilk kez kendi evine ziyarete gelen Çimen’in yeni kararları Kıvılcım’ı şaşırtmaya devam ederken, Gökhan boşanmasını Çimen’den saklamaya karar verdi. Bu sırada Ömer, Kıvılcım’ın linç kampanyasına uğramasına sebep olan ve şirketine mermi yollayan iş adamına gözdağı vererek Kıvılcım’dan uzak durmasını istedi. Sürükleyici bölümde; Fatih’in Görkem’e sürpriz yaparak çıkarttığı tekne gezisinin ardından aileler iftar yemeğinde bir araya geldi. İki ailenin buluştuğu geceye katılan Ömer’in gerginliği devam ederken, Fatih ve Görkem’in evliliğinin hazırlıkları için düğmeye basıldı. Doğa ve Nilay birbirinden uzak kalan bebeklerini buluşturmak için bir araya geldiğinde Nilay, Doğa’dan yardım istedi. Ailesini bulmak isteyen Nilay’a, Doğa yardım etmeyi kabul etti. Bölümün final sahnesinde ise Alev’in, boşanmamakta ısrarlı olan Pembe’ye karşı söylediği sözler Pembe için bardağı taşıran son damla oldu. Yaşanan kavgada Pembe’nin merdivenlerden düşmesi ekran başındaki izleyenleri adeta şoke etti.