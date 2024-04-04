Kızılırmak Deltası'ndaki leylek popülasyonunda artış gözlemlendi

Ama Kızılmak Deltası'nda diğer alanlardan farklı olarak ağaçlarda çok fazla yuva var. Yani yuvaların yüzde 98'i ağaçlarda. Ama son zamanlarda bu da değişmeye başladı. Çünkü leyleklerin yuva yapabileceği ağaç sayısı azalıyor, ağaçlar fırtınada yıkılıyor. Dolayısıyla artık büyük elektrik direklerine, telefon direklerine yuva yaptıklarını görüyoruz ve yuva sayısında artış gözlemliyoruz."