Kızılkaya-Bozova-Korkuteli yolu açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya’da Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu’nun Açılış Töreni’ni gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Antalya Diplomasi Forumlarıyla şehrin sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline geldiğini belirterek “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz de öğleden önce Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı iş birliğiyle yapay zekanın ve büyük verinin havacılık sektöründeki dönüştürücü etkisini ele aldığımız, AI IN SKY etkinliğini de Antalya’da gerçekleştiriyoruz. Havacılık alanındaki uluslararası politika yapıcıları, hava taşımacılığı düzenleyicilerini, sektör liderlerini, havacılık uzmanlarını ve diğer önemli paydaşları Antalya’ya topladık. Çünkü, Antalya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar da şehrimizin marka değerinin artmasına katkı sağlıyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Bakanlık olarak Antalya’ya yapılan her türlü yatırımın Türkiye’nin prestijine yapılan yatırım olduğunun bilinciyle durmaksızın çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

REKLAM “Antalya İçin Projelerimizi Kesintisiz Sürdürdük” Bakan Uraloğlu, turizm sektörünün kalbinin Antalya’da attığını vurgulayarak “Aynı zamanda ülkemizdeki tarım sektörünün bel kemiği de Antalya’dır ve ülkemizin tarımsal ihracatını yapan şehirlerin en başında gelmektedir. Bu nedenle Antalya’nın AK Parti hükümetlerimiz nezdinde çok ayrı bir yeri var. Antalya’nın yatırımlarıyla, ihtiyaçlarıyla, projeleriyle her zaman çok yakından ilgilendik. Antalya’yı turizmde, tarımda, sanayide, ticarette büyütmek için belediyeleri bizde olsun olmasın, oy versin vermesin, Antalya için projelerimizi kesintisiz sürdürdük.” açıklamasında bulundu.

“Antalya’nın Ulaşım ve İletişim Altyapsına 190 Milyar 500 Milyon Lira Yatırım Gerçekleştirdik” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Antalya’da adeta bir hizmet fırtınası kopardıklarını belirten Uraloğlu, “2002 yılından bu yana Antalya’nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 190 milyar 500 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 715 kilometreye, 122 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise bin 20 kilometreye yükselttik. Antalya Batı Çevre Yolu’nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolunda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını inşa ettik. Akdeniz Batı Sahil Yolu’nu bölünmüş yol olarak tamamladık.” dedi.

Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli’ni hizmete aldıklarını anımsatan Uraloğlu, “Böylelikle Antalya’nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerin ulaşımını güçlendirdik. Demirkapı Tüneli’ni ve Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettik. Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolu, Kumuca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ-Elmalı Yolu, Konaklı-Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları’nı açtık.” ifadelerini kullandı

REKLAM Antalya-Alanya Otoyolu 122 Kilometre Uzunluğunda Projelendirildi Bugün itibarıyla 41 milyar 601 milyon lira proje bedeliyle; Antalya Kuzey Çevre Yolu, Alanya Doğu Çevre Yolu, Korkuteli-Elmalı Yolu, Elmalı-Finike Yolu, Antalya-Taşağıl-Konya Yolu gibi 23 ayrı karayolu projesine devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, “Yaklaşık bir ay önce Antalya-Alanya Otoyolumuzun yapımını başlatan sözleşmeyi de imzaladık. Otoyolumuzu 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre uzunluğunda projelendirdik.” dedi. Uraloğlu, proje kapsamında Serik Kavşağı, Taşağıl Kavşağı, Manavgat Kavşağı, Manavgat Doğu Kavşağı, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşağı olmak üzere 7 adet kavşak inşa edildiğini belirterek “Toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel, 7 bin 30 metrelik 19 adet viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisi de inşa edeceğiz. Antalya-Alanya Otoyolumuz özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılayacak ve bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek.” şeklinde konuştu.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nin, bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Uraloğlu, “Bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, otoyol sayesinde önemli ölçüde azalacağı için bu durum, turistlere ve vatandaşlarımıza daha rahat ve stressiz bir seyahat sağlayacak. Daha kısa sürede daha fazla noktaya ulaşabilme imkanı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı destinasyonları keşfetmelerini sağlayacak.” dedi. Antalya-Alanya Otoyolu ile 6,6 Milyar Lira Tasarruf Edilecek Otoyolun bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına da öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracağını söyleyen Uraloğlu, “Ayrıca, Antalya-Alanya Otoyolu’nun tamamlanmasıyla zamandan 6 milyar lira, akaryakıttan 600 milyon lira olmak üzere yıllık 6,6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 47 bin ton azaltarak Antalya’nın ve Torosların eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

REKLAM “Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu’nu 45 Kilometre Uzunluğunda Projelendirdik” Antalya’da hayata geçirilen en önemli projelerden birinin de Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Meyve yetiştiriciliği ve seracılık alanında ülkemizin önemli merkezleri arasında yer alan Korkuteli’nin yollarını da yenileyerek daha konforlu ve güvenli bir hale getiriyoruz. İlçemizi; Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan ve mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu’nu toplam 45 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Yolun Kızılkaya’dan Korkuteli’ne kadar uzanan 30 kilometrelik kesimini 2 geliş ve 2 gidiş olacak şekilde tamamladık.” dedi.

Karbon Emisyonunu 4 bin 362 Ton Azalacak Açılışı yapılan kesimin 9 kilometresini Bozova Çevre Yolu’nun oluşturduğunu söyleyen Uraloğlu, “Bozova Çevre Yolu ile Korkuteli arasında kalan 9,5 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarına da süratle devam ediyoruz. Bu projemizle mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren güzergahta BSK kaplamalı bölünmüş yol konforu tesis ederek, trafik güvenliğini güçlendirdik. Bozova Çevre Yolu’nu açarak da transit trafiğin şehir içinde meydana getirdiği yoğunluğun önüne geçtik. Projemizle zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 55,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 87,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren karbon emisyonunu da 4 bin 362 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca projemizle İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ederek, ülkemizin iç kesimleriyle güney kesimi arasında daha hızlı ve konforlu ulaşımı sağlamış olacağız.” şeklinde konuştu.