Kızım 6. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. Kızım'da Öykü'nün annesi ortaya çıktı mı? Öykü'nün gerçek babası kim? sorularının cevabı, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kızım 5. son bölümüne dair detaylar haberimizde.

KIZIM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızım 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandımadı. Dizinin yeni bölümüne dair gelişmeler yaşandıkça haberimziden takip edebilirisiniz.

KIZIM 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Öykü'nün yurda gitmesine son anda engel olan Demir, Candan'ın evine sürpriz bir alıcı çıkmasıyla birlikte artık orada kalamayacaklarına karar verir.

Öykü ve Demir’in nereye gidecekleri henüz meçhulken Candan ve Öykü için ayrılık rüzgarları yeniden esmeye başlar.

Demir, Uğur'u hapisten kurtarmak için çılgınca bir plan yapar ve hiç vakit kaybetmeden planını hayata geçirir.

Demir, içinde olduğu karmaşık durumdan kurtulmak için hamle üzerine hamle geliştirirken, Cemal'in sinsi planlarına dahil olan gizemli bir kadın cevaplanması gereken yeni bir soruyu beraberinde getirir.

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