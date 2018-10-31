Kızım dizisi Cuma akşamı 7. yeni bölümü ile TV 8'de ekranlara gelecek. Doktorun Candan'dan Demir'in numarasını istemesi üzerine Öykü doktorla görüşüp babasına hastalığını söylememesini rica edecek. Öykü'nün bu isteğine karşılık doktorun nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu. İşte, Kızım dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KIZIM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Öykü, hastalığını babasının bilmemesini istiyor ve bunu doktordan rica ediyor. Peki, doktor öykü'nünöykü'nün istediğini kabul edecek mi?

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KIZIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir Öykü'nün sakladığı gerçeği öğrenebilmek için ısrar eder. Babasına güvenmeye başlayan Öykü sırrını sonunda söyleyebilecek midir?

Demir, Candan'a yaşadıkları yer konusunda dürüst davranmaya karar verir ancak, Candan ve Uğur'un pansiyonda karşılaşma ihtimalini hiç hesaba katmamıştır.

Öykü' nün Demir'den sakladığı sırrı öğrenen sürpriz kişi, Öykü'nün zorlu anlar yaşamasına neden olur. Öykü için büyük sırrının yükü biraz daha ağırlaşır.

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı Kızım dizisi Cuma günü saat 20.00'da 7. yeni bölümü ile TV 8 ekranlarına gelecek.

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